A Microsoft parece ter abraçado o Android para complementar o Windows 10. Está presente neste sistema e faz dele a ponte para trazer os smartphones para o seu sistema operativo. Para isso usa algumas apps que dão ao utilizador tudo o que precisa.

Com a app O Seu Telemóvel conseguem trazer para o Windows todas as funcionalidades do smartphone. Agora, e para o melhorar, alargaram a oferta. Já podem aceder a muitas mais fotografias, para assim terem a galeria totalmente disponível.

Ao longo do tempo a Microsoft tem melhorado a app O Seu Telemóvel. Tem dado novas funcionalidades e novas possibilidades, para que a integração dos smartphones Android com o Windows 10 seja ainda melhor e sem ter de estar a mudar constantemente.

Inicialmente começou com apenas algumas funcionalidades simples, como o acesso às imagens e às mensagens alojadas no Android. Depois cresceu principalmente e hoje já temos acesso às notificações e até a possibilidade de fazer chamadas diretamente do Windows 10.

Claro que a Microsoft não parou por aí e continuou a desenvolver esta oferta, tanto no Windows 10 como no Android. Agora traz outra novidade importante, removendo o limite de 25 fotografias e fazendo-o crescer para um valor muito mais elevado. Agora são 2 mil as imagens acessíveis.

Basta atualizar para a mais recente versão das apps O Seu Telemóvel, tanto no Android como no Windows 10 para ter já acesso a esta novidade. Depois de instalar as novas versões nada parecerá mudado, mas a verdade é que há acesso a muitas mais fotografias.

