ONU proíbe os oficiais de utilizar o WhatsApp por motivos de segurança

Todo o cuidado é pouco, especialmente se estivermos a falar de entidades importantes e de informações sensíveis. Dessa forma, a Organização das Nações Unidas proibiu os seus oficiais de utilizarem a aplicação de mensagens WhatsApp, devido a questões de segurança.

Esta proibição está em vigor na ONU desde junho de 2019.

A tecnologia tem dois lados, consoante for utilizada. Tanto nos pode facilitar e agilizar as tarefas, como também pode ser a ferramenta que nos coloca em risco.

Assim, por questões de segurança, a Organização das Nações Unidas proibiu os seus oficiais de utilizarem o WhatsApp.

Esta proibição ficou conhecida nesta quinta-feira, quando o porta-voz da ONU Farhan Haq foi questionado se António Guterres, Secretário-Geral da ONU, tinha comunicado com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita ou com outro líder mundial através do WhatsApp, e resposta foi:

Os altos dirigentes da ONU foram instruídos para não usar o WhatsApp, uma vez que não é entendido como um mecanismo seguro. Assim, não acredito que o secretário-geral o utilize.

Farhan Haq adiantou ainda que esta proibição está implementada desde junho de 2019.

As declarações vieram no seguimento de alguns especialistas da ONU terem acusado a Arábia Saudita de invadir o telemóvel de Jeff Bezos, CEO da Amazon, através do envio de um vídeo pelo WhatsApp. No entanto, o Facebook, empresa que detém o WhatsApp, já reagiu e disse que o problema deverá estar no iOS.

A vida não está fácil para o WhatsApp e parece que esta história ainda irá fazer correr muita tinta.