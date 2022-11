Carl Pei tem mostrado que o Nothing Phone (1) está ativo e a ser preparado pela marca para grandes novidades que vão chegar em breve. A chegada do Android 13 parece ser uma realidade para breve, mas há mais novidades.

Uma nova atualização foi apresentada e traz novidades para este smartphone. a Nothing quer melhorar a segurança e traz também uma curiosidade. Prepara este smartphone para usar melhor os AirPods da Apple.

Marcada como 1.1.7, esta atualização quer melhorar vários pontos do Nothing OS, a personalização do Android criada para este smartphone. Está já disponível para todos instalarem e é ainda mais um passo a ser dado antes de chegar o Android 13.

Do que foi revelado, esta é uma atualização relativamente pequena do Android 12 e inclui os patches de segurança de outubro de 2022 e novembro de 2022. tem ainda outras melhorias incorporadas e que tornar este smartphone ainda melhor.

Uma novidade que se destaca no changelog apresentado é a melhoria aplicada para a utilização dos AirPods da Apple. Estes não foram criados para este sistema da Google e por isso há necessidade de adaptação para funcionarem ainda melhor.

A descrição da novidade mostra esta melhoria foca-se principalmente na apresentação dos níveis de bateria deste gadget. Esta novidade terá de ser ativada depois de instalada a atualização no Nothing Phone (1), na zona Recursos experimentais das configurações.

A somar a todas as melhorias, há a correção de alguns pontos associados à estabilidade e segurança do sistema. Como revelaram no Reddit, há também uma melhoria na interface, na zona do Wi-Fi/dados móveis/ponto de acesso para exigir apenas um toque para ativação após esta atualização.

Com 80MB, esta acaba por ser uma atualização menor e que traz ao smartphone da empresa de Carl Pei uma estabilidade que é necessária. O Nothing OS 1.1.7 está disponível e acessível para ser instalado de forma fácil e direta, como qualquer outra atualização do Android.