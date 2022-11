Electronic Arts assina parcerias para Need for Speed Unbound

Need for Speed Unbound encontra-se prestes a chegar e a Electronic Arts encontra-se a trabalhar afincadamente no sentido de tornar o jogo o mais completo e recheado possível.

Venham conhecer aas novidades mais recentes para o jogo.

Tal como aqui revelámos, é já no próximo dia 2 de dezembro de 2022 que Need for Speed Unbound chega ao asfalto virtual das consolas e PCs.

De forma a engrossar os conteúdos do jogo e também, aumentar as expetativas em seu redor, a Electronic Arts tem vindo a revelar um conjunto de parcerias com diversas marcas conhecidas de outros meios.

Venham conhecer as mais recentes, com a Balmain e com a A$AP Rocky.

Need for Speed Unbound e a Balmain

A Electronic Arts e a Criterion Games criaram uma parceria com a Balmain, histórica casa de moda parisiense, para lançar o exclusivo Need for Speed Unbound x Balmain no mundo real e conteúdos personalizados para o jogo quando for lançado a 2 de dezembro.

A parceria tenta, dessa forma, trazer o luxo da marca Balmain a Need for Speed Unbound com base nos principais temas de representação, inclusividade e liberdade de expressão do jogo.

A colaboração Need for Speed Unbound x Balmain traz uma nova rotação especial sobre o B-IT Slider da casa de moda para a coleção de calçado do jogo, com uma edição limitada de 100 pares do novo design disponíveis em Balmain.com a partir de 14 de dezembro.

Os parceiros também trabalharam juntos para apresentar a rival Eleonore no jogo, que pode ser vista usando um vestido especial desenhado por Balmain da coleção de outono de 2022 da casa, quando não está a flutuar em Lakeshore com grande estilo dentro de um supercarro único tamém ele "vestido" pela Balmain. Os jogadores também podem colecionar quatro peças de vestuário Balmain, incluindo um casaco, jeans e sandálias B-IT.

Need for Speed Unbound e A$AP Rocky

Recentemente Electronic Arts e a Criterion lançaram um novo vídeo do jogo Need for Speed Unbound, com a participação do artista, empreendedor, ator e ícone de moda, A$AP Rocky.

Como se pode ver pelo vídeo, o artista aproveita a ocasião para revelar em primeira mão o IRL Need for Speed Unbound car, o Mercedes 190 E.

Em Need for Speed Unbound, A$AP Rocky conduz o carro mais fresco em Lakeshore, mas os jogadores têm a oportunidade de reclamar a propriedade. Assim que encontrarem A$AP Rocky no jogo no Takeover Event - um novo modo de condução de precisão reprodução que une a comunidade para tomar parte da cidade e celebrar a condução com estilo - eles têm de vencê-lo no seu próprio jogo para levar o seu carro de volta ao seu esconderijo e sair à rua com estilo.

A$AP Rocky e a sua equipa criativa na AWGE também aparecem ao volante da banda sonora de Need for Speed Unbound, onde pontuam artistas globais dos mundos da música eletrônica e do hip-hop.

Need for Speed Unbound and Need for Speed Unbound Palace Edition estarão disponíveis a 2 de dezembro de 2022 para a PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC através da app EA, Origin, Steam e Epic Game Store por 79,99€ e 89,99€, respetivamente.