A OnePlus tem estado a tentar diversificar a sua oferta de smartphones, procurando alcançar novas áreas do mercado. Se tem já uma posição sólida numa gama mais elevada, quer agora atacar a linha mais baixa.

Para isso conta com a linha Nord, nas várias propostas que tem disponíveis. A marca estará a preparar a atualização deste smartphone e, do que se sabe agora, podem haver surpresas grandes no que toca ao SoC que equipará esta nova máquina.

Há mudanças a caminho da OnePlus

Esta não é de todo uma informação oficial e nem partiu diretamente da OnePlus. Ainda assim, um novo rumor está a apontar para uma mudança grande no que toca ao novo OnePlus Nord 2, em especial no seu SoC, uma área especialmente sensível nos smartphones.

Do que é avançado, a marca deverá abandonar a Qualcomm e os Snapdragon, mudando para um SoC da concorrência direta. Falamos do Dimensity 1200 da MediaTek, que poderá assim mostrar o seu desempenho num smartphone que está na gama média.

O novo Nord terá um novo SoC

Claro que, caso se concretize, esta é uma mudança profunda da OnePlus e em especial na sua gama média. Atualmente, o Nord está equipado com um SoC Snapdragon 765G da Qualcomm, não tendo a marca adotado pela linha 800, pela primeira vez.

Este será um salto qualitativo grande para o Nord, que recebe assim um processador de topo da MediaTek. Este foi apresentado no ano passado, mas até agora ainda não foi visto em nenhum dos novos smartphones que foram apresentados. Esta é a oportunidade de mostrar o seu desempenho.

Lançamento deste smartphone da marca

Outra informação que surgiu neste rumor está associada à data de lançamento deste novo OnePlus. Do que é revelado, ainda não existe uma data definitiva, mas o Nord 2 deverá ser apresentado algures durante o 2º trimestre de 2021.

Apesar de parecerem ser boas notícias, há que ter ainda algumas cautelas com esta mudança. Falamos de um SoC que teve excelentes prestações em testes, mas a que falta ainda uma experiência prática. A OnePlus não fará a mudança sem certezas e isso dá garantias para o futuro deste smartphone.