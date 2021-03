As novas tecnologias estão constantemente a surpreender-nos com aquilo que nos podem oferecer. Mas os programadores e curiosos mais astutos e aventureiros conseguem, em muitos casos, superar e espantar-nos com as suas habilidades e façanhas.

E o caso de hoje retrata isso mesmo. Um programador conseguiu colocar um servidor do popular jogo Minecraft a correr na sua máquina fotográfica Canon DSLR.

Quando falamos de máquinas fotográficas sabemos bem qual é o objetivo principal destes equipamentos. Claramente estamos a falar do mundo da fotografia. Mas há quem não se contente ‘apenas’ com essa função e queira ir mais longe.

Programador corre jogo Minecraft numa Canon DSLR

Turtius é um programador que agora conseguiu instalar e executar um servidor do Minecraft numa máquina fotográfica DSLR Canon L2, também conhecida como EOS200D. O programador estava a trabalhar na engenharia reversa do processador de rede da Canon quando decidiu tentar ver se era possível fazer aquilo que tinha em mente com o jogo, e conseguiu.

De salientar que a máquina fotográfica tem apenas instalado um servidor do Minecraft. O jogo em si, por sua vez, está a ser executado no computador e apenas o cenário é que está a ser mostrado na Canon.

O feito foi registado em vídeo e partilhado com o mundo, como pode ver de seguida:

No vídeo podemos ver a experiência através do smartphone que grava a traseira da Canon, através da ótica da própria máquina e ainda através do ecrã do computador ligado à DSLR.

Em suma, o que o programador fez foi uma integração do avrcraft, servidor do Minecraft otimizado para dispositivos de 8 bits, com o Magic Lantern. Mas, claro, teve que realizar vários procedimentos, nomeadamente no sistema da Canon.

Para quem estiver interessado em explorar melhor o que Turtuis realizou, o programador disponibilizou o processo na plataforma GitHub, que pode ver aqui. No entanto o programador não recomenda esta experiência a quem não tem conhecimentos suficientes sobre o assunto. E também descarta desde logo qualquer responsabilidade pelo que possa acontecer de errado caso alguém queira experimentar o processo.

Leia também: