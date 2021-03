A possibilidade de usar separadores no Chrome veio abrir uma nova forma de navegar ao permitir que os utilizadores tenham ali à mão dezenas de sites e páginas já acessíveis. Contudo, no meio de tantos separadores, muitos sites até são esquecidos ou tapados. Assim, para ajudar neste problema, a Google resolveu melhorar o seu browser.

Mostramos a seguir como pode usar a pesquisa de separadores no Chrome.

Abrir separadores é um processo tão simples que os utilizadores esquecem o impacto que tem. Muitas vezes até perdem a noção do que está aberto.

Ativar a pesquisa de separadores no Chrome

A novidade que a Google colocou no Chrome poderá não estar presente de imediato a todos os utilizadores. Assim, alguns terão de tomar um simples passo antes de aceder e usar esta novidade útil. Vejam como fazer.

Comecem por abrir o endereço chrome://flags/#enable-tab-search e alterem a definição de Default para Enabled.

Após esta mudança, vão encontrar na zona inferior um botão azul, que devem carregar para que possam reiniciar o Chrome.

Usar a novidade do browser da Google

A pesquisa de separadores está agora do lado direito do Chrome, pronta a ser usada, na forma de uma pequena seta. Ao carregar vão ter acesso a uma lista de separadores, que pode ser usada de imediato para aceder aos separadores mais usados.

Esta lista pode ser gerida diretamente, removendo daqui os separadores. Ao mesmo tempo, cada um dos separadores que for eliminado será também fechado no browser, podendo ser usado como centro de controlo do Chrome.

Procurar o que querem no Chrome

Se preferirem, e em vez de navegar na lista de separadores, podem simplesmente escrever o nome do pretendido.

Com o atalho Ctrl + Shift + A abrem diretamente a pesquisa de separadores abertos no Chrome.

Só precisam mesmo de escrever o nome do site, o título da página ou outro elemento que identifique o separador. De imediato a lista é ajustada à pesquisa e os resultados apresentados. O utilizador só precisa de escolher o que quer ver no Chrome.

Esta é uma opção única que melhora a utilização de separadores do Chrome. O browser da Google ganha assim uma melhoria que depois se reflete nos utilizadores e no que estes conseguem fazer. Testem a novidade e vão certamente adotar no dia a dia.

