Nokia ainda estará a trabalhar no seu smartphone com ecrã dobrável

O mercado dos smartphones está em ebulição no que toca a novidades. Muitas estão agora a passar de conceitos à realidade, abrindo assim caminho para o futuro da tecnologia e do que oferecem aos utilizadores.

Ainda que com exemplos já lançados, os ecrãs dobráveis são agora uma novidade que irá ocupar o seu espaço no mercado. A Nokia parece manter a sua ideia, com o desenvolvimento do seu smartphone com esta tecnologia e poderá lançá-lo em breve.

Nokia pode ter novidades em breve

Depois de anos a dominar o mercado, a Nokia literalmente desapareceu. A empresa acabou por renascer e tem procurado recuperar o seu lugar, algo que tem acontecido de forma lenta, mas muito regular. Os utilizadores têm aderido, fruto de um nome mais que conhecido.

Para se conseguir manter numa posição de destaque, a Nokia tem de seguir as tendências e também de inovar. Aparentemente é isso que pretende manter, com as novidades que foram reveladas. A marca estará a trabalhar no seu smartphone com ecrã dobrável.

Um smartphone com ecrã dobrável

Esta informação vem de uma fonte segura e que já no passado revelou outros dados da Nokia com grande precisão. Mostra que este projeto ainda está vivo e em desenvolvimento. Não revela nenhuma outra informação, nem de modelos, nem de datas.

Não se sabe ainda muito sobre o que este smartphone será, mas poderá seguir a linha do seu atual Nokia 2720, um dos últimos modelos clamshell (dobrável) que a marca lançou para o mercado. Está longe de ter um ecrã dobrável, mas é a base do que poderá ser a oferta da marca.

Ainda se sabe pouco sobre esta novidade

Isto aponta que a a escolha deverá recair sobre o que a Motorola e a Samsung apresentaram com Razr e o Galaxy Z Flip. Estes não são telefones verdadeiramente dobráveis, mas usam uma tela flexível. Não podem ser usados dobrados, ao contrário do Galaxy Fold e Mate X.

Resta apenas esperar para ver o que a Nokia estará a preparar neste campo. Tem apostado em máquinas que dão garantias e que vão ser sucessos no mercado. Assim, será interessante ver como a marca vai apostar nesta nova área do mercado.