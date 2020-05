Atualizações recentes do iPadOS trouxeram problemas sérios ao iPad Pro

As atualizações recentes que a Apple tem trazido para os seus dispositivos móveis têm estado associadas a alguns problemas. Estas procuram trazer novidades e melhorias, mas acabam por trazer também algumas situações indesejadas aos utilizadores.

Depois de toda a atenção ter estado focada no iPhone, surgem agora relatos de outro equipamento com problemas. Falamos do iPad Pro que nas mais recentes atualizações do iPadOS, que estão a ficar impossibilitados de ser usados.

Agora é o iPad Pro a ter problemas

Quem acompanha as notícias e o que se passa no mundo da tecnologia tem reparado que a Apple tem estado com problemas no iOS. Para além das falhas de segurança que foram recentemente descobertas, o próprio sistema operativo tem sobretudo apresentado problemas anormalmente elevados.

Falamos da recente questão associada ao iCloud e às apps que deixaram de funcionar e que a Apple acabou por resolver com atualizações repetidas e que obrigaram os utilizadores a repetir um processo que já tinham feito antes. Aparentemente o iOS não é o único e agora é o iPadOS.

Atualizações do iPadOS podem ser a causa

O que tem sido revelado por muitos utilizadores coloca em causa a utilização do tablet da Apple. Aparentemente os problemas estão limitados ao iPad Pro, mas mesmo assim são graves e impedem a sua utilização total pelos utilizadores.

As queixas indicam que estes equipamentos da Apple estão a reiniciar de forma recorrente, poucos segundos depois de serem desbloqueados. Há ainda descrições que apontam os reinicios vários minutos depois. São já vários utilizadores que recorreram aos fóruns da Apple desde abril para relatarem estes problemas.

Apple ainda não se manifestou sobre esta questão

Não existe um padrão fixo, estando apenas associado ao iPad Pro, nos seus vários modelos disponíveis. Também o próprio iPadOS não tem uma versão definida havendo relatos de problemas com a versão 13.4.1 e igualmente com a mais recente 13.5.

Alguns utilizadores contactaram o suporte da Apple para averiguar este problema, mas sem sucesso. Não se sabe se a empresa estará a tratar destes problemas e nem se uma solução estará para chegar em breve.