Há muito que as linguagens de programação são uma das mais interessantes profissões no campo das tecnologias. Estas focam-se em algumas linguagens específicas e que são olhadas como ferramentas.

Como tal, existem sempre as preferidas e as que mais são usadas. Claro que há também as mais lucrativas, e que rendem mais aos programadores. Um novo questionário alargado veio agora mostrar a realidade de 2020 e as linguagens de programação preferidas e mais bem pagas de 2020.

A Stack Overflow apresentou recentemente os resultados de um estudo realizado no início deste ano. Nele foram consultados 65 mil programadores e questionadas coisas como quais as suas tecnologias favoritas, os interesses que têm e os salários que recebem.

As preferidas não são as mais usadas

No capítulo das linguagens de programação mais adoradas e que os programadores mais gostam de usar está o Rust. Esta destronou o Pyton, que agora ocupa a terceira posição da lista, atrás do TypeScript da Microsoft.

Embora apenas 5,1% dos programadores entrevistados digam que usaram o Rust, este foi o mais apreciado por 86,1% dos entrevistados. No extremo oposto, nas linguagens menos apreciadas, está o VBA, com uns elevados 80,4%.

As mais usadas mostram uma realidade completamente referente

A lista das escolhas das linguagens usadas no dia a dia mostra uma realidade completamente diferente. 67,7% dos programadores profissionais usam JavaScript, seguido de HTML/CSS, SQL, Python e Java.

Curiosamente, o JavaScript também é uma das linguagens mais odiadas. Com um valor de 41,7%, os programadores que o usam ou o usaram não querem continuar a usar esta tecnologia no seu trabalho diário.

As mais bem pagas

O Stack Overflow também oferece muitos dados sobre o status do trabalho dos programadores, deixando claro que um bom salário é o fator mais importante na procura de um emprego, seguido pela oportunidade de trabalhar com novas tecnologias.

No que toca às linguagens de programação mais lucrativas, a lista altera-se por completo. Temos assim o Perl, Scala, Go, Rust e Ruby como as cinco tecnologias mais bem pagas. Estas garantem salários que ultrapassam 70 mil dólares por ano.

Este é panorama que estava presente no mundo dos programadores em fevereiro, quando os dados foram recolhidos. Agora, depois da COVID-19 e de todo o confinamento, esta pode ser uma realidade diferente e que poderá ser lentamente reestabelecida.