Dica: Conhece o jogo que o seu browser tem escondido para o entreter?

Qualquer browser que tenhamos instalado no PC é hoje uma ferramenta essencial. É com ele que acedemos à Internet e a todos os conteúdos que esta oferece aos utilizadores. As tecnologias que traz fazem dele uma porta para o mundo.

Mas este browser pode ter mais para dar ao utilizador. São pequenas adições que os tornam únicos e que divertem os utilizadores. Todos os principais têm agora um jogo presente, escondido, mas acessível a todos. Vamos conhecer as propostas.

O Chrome, o Edge e o Firefox dominam o mercado dos browsers, numa altura em que cada vez mais são essenciais. São também opções que dão ao utilizador o que precisam e até mais. Por isso, até nele encontram o jogo que vos pode entreter durante algum tempo, se não tiverem Internet.

O Edge também tem um jogo para o entreter

Com cada vez uma quota de mercado maior, o Edge tem mostrado que é uma alternativa ao Firefox e até ao Chrome. Este é um browser recente e por isso tem também um novo jogo, capaz de ser uma novidade para os utilizadores.

Colocando na barra de endereço edge://surf têm acesso a esta novidade. O controlo é simples, com as setas e a barra de espaço, rumo à maior distância possível. Podem facilmente alterar o modo de jogo e até colocar o mesmo em câmara lenta, para ser mais simples.

O velho dinossauro do Chrome ainda funciona

Este é o browser de maior sucesso e o que tem mostrado qual o caminho a ser seguido pela concorrência. Assim, não é estranho que a presença de um jogo tenha partido daqui. Na falta de acesso à Internet ele avança e ocupa os utilizadores.

Claro que o dinossauro pode ser chamado a qualquer momento, com o endereço chrome://dino. Controlam este com a barra de espaço, para que possa saltar sobre os catos. É dos mais simples e fáceis de usar, como se esperava.

Firefox não podia faltar com uma proposta

O Firefox também tem uma proposta para os utilizadores. Esta é de todas a mais difícil de encontrar, mas pode ser rapidamente ativada. Basta que ativem a reorganização de itens na barra do browser e que os arrumem todos no Menu de excesso.

Ao manterem o Espaço flexível, vão ver surgir no final um unicórnio. É este que vos dá acesso a um Pong especial, que controlam com as setas do teclado. Só precisam de enviar o unicórnio para o campo do adversário e tentar que ele não o defenda.

Estas são as três propostas que encontram no browser da vossa escolha e que está presente no PC. Se quiserem entreter-se durante uma pausa ou durante uma falha de internet, estas opções estão disponíveis e prontas a serem usadas para horas de diversão.