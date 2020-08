Há alguns anos que a Xiaomi abraçou o Android One para uma linha de smartphones. Estes são o que de mais Android mais puro podemos ter vindo deste fabricante, libertando os utilizadores de toda a lista de software que a marca adiciona.

Os últimos tempos não têm sido simpáticos para estes equipamentos, com muitos problemas nas atualizações. Agora, e numa decisão ainda por confirmar, veio a informação que a Xiaomi vai abandonar o Android One e provavelmente nem lançará o Mi A4.

Xiaomi não vai usar o Android One?

Os smartphones da linha Mi A sempre foram especiais para os utilizadores. Num hardware de gama média, a Xiaomi tinha um desempenho acima da média e com toda a honestidade que é possível. A somar a isto, o preço destes smartphones era o ideal para o oferecido.

Na base destas máquinas estava uma das ofertas no campo do Android. A versão One deste sistema era dedicada a sistemas com menos recursos, mas principalmente livre de qualquer software adicional. Assim, e com o Android One, esta era uma experiência pura para os utilizadores.

E o Mi A4? Não vai ser lançado?

A informação que agora circula refere que a Xiaomi poderá estar a ponderar terminar a utilização do Android One. Este sistema tem sido a causa dos maiores e recentes problemas que a marca teve nas atualizações que tem lançado para os modelos já lançados.

Esta decisão vai ter outro impacto que muitos não esperavam e decerto nem queriam. Isto significa também que o esperado e até já falado Mi A4 pode não chegar ao mercado, pelo menos nos moldes atuais e que os modelos anteriores seguiram.

Problemas nas atualizações podem ser a razão

Não se sabe a razão para esta tomada de decisão da Xiaomi e nem porque terá resolvido abandonar o Android One. Há quem indique que terá a ver com os problemas recentes nas atualizações, mas poderá também estar relacionado com a utilização do próprio Android sem software adicional.

Com cada vez menos marcas a abraçarem o Android One, a escolha tem recaído por usar uma versão do sistema da Google sem alterações. Esta continua a dar aos utilizadores a mesma experiência pura, enquanto usa um sistema mais robusto.