Mudar de smartphone não é um processo complicado, desde que se mantenha no Android ou no iOS. Se decidir mudar de sistema operativo pode estar a criar uma confusão grande, por estes sistemas não comunicarem entre si de forma simples.

A Google quer mudar este cenário e por isso apresentou agora uma nova app. Chama-se "Mudar para Android" e promete simplificar o processo de migrar de um iPhone para qualquer outro smartphone que use o sistema da Google.

Uma ajuda da Apple para sair do iOS e do iPhone

Foi de forma muito discreta que a Google lançou mais uma das suas apps na loja da Apple. Com um nome que explica de forma direta qual a sua função, promete simplificar todo um processo que poderia ser complicado.

Até agora era complicado fazer a mudança do iOS para o Android, obrigando a sincronizar manualmente toda a informação para os serviços da Google. Mesmo com esta ajuda não era simples e levava a que muito ficasse esquecido ou para trás no iPhone.

Mais fácil voltar a usar um smartphone Android

Com esta ajuda agora presente na App Store da Apple tudo fica mais simples. Os passos necessários são percorridos de forma certa e sem esquecer nada ou qualquer informação. O utilizador escolhe que informação quer passar do iOS e esta flui de forma perfeita para o Android.

O pormenor que a Google colocou nesta sua app é grande e leva até o utilizador a alterar o serviço de mensagens. Assim, o iMessage não fica ativo, o que é um problema para quem dá este passo de migração do iOS para o Android.

Apple não deve ficar contente com esta ajuda para migrar

Apesar de lançada, esta app não está ainda pesquisável na App Store. Pode ser acedida com o link direto, algo que a Apple apresentou há algum tempo e que estava focado em cenários de empresas. Também do lado da Google esta novidade parece necessitar de alguns ajustes.

Esta é a forma que todos os que estavam prestes a dar o salto para o Android precisavam. O processo de migração do iOS fica mais simples, mais rápido e totalmente controlado, sem espaço para falhas ou esquecimentos. A Google volta assim a cativar os seus potenciais utilizadores, que migram agora muito mais naturalmente do iOS para o Android.