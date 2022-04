Trailer de lançamento para Halo Infinite Lone Wolves: Season 2

No final do ano passado tivemos o prazer de experimentar Halo Infinite (ver aqui), o mais recente titulo da fantástica série da 343 Industries.

Recentemente, Halo Infinite recebeu novidades, com o anuncio da Season 2. Venham ver...

Halo Infinite foi um dos jogos mais importantes do final do ano passado pois representou o regresso de um dos personagens mais emblemáticos dos videojogos, MasterChief.

O próprio jogo pode ser considerado como uma celebração de MasterChief e daquilo que, ao longo dos anos, tem vindo a representar para inúmeros jogadores Xbox, espalhados por todo o Mundo.

No inicio da semana, a 343 Industries partilhou o trailer de lançamento de Halo Infinite Lone Wolves: Season 2, que estará disponível a partir de 3 de maio de 2022.

A segunda época de Halo Infinite terá assim arranque no inicio do próximo mês, através da qual os jogadores poderão esperar novos conteúdos incluindo novos mapas, modos, eventos temáticos de tempo limitado, e um novíssimo Battle Pass, que nunca expira e que traz algumas vantagens. Vantagens como a possibilidade dos jogadores usufruírem de novas formas de personalizarem os seus próprios Spartans ou 1000 créditos ingame.

Relativamente aos novos mapas, a 343 Industries revelou que vai chegar uma nova arena intitulada de Catalyst e um novo Mapa de Big Team Battle (cenários maiores para combates em equipa) chamado de Breaker.

Por outro lado, vão chegar novos modos de jogo multiplayer novos, incluindo um modo free-for-all de todos contra todos chamado de Last Spartan Standing, o Land Grab, e o regresso do clássico King of the Hill com alguns ajustes.

Melhorias e ajustes no sistema de progressão também chegam com esta Season 2 e no que respeita ao Modo História, veremos a inclusão de vários "story-themed events".

Halo Infinite Lone Wolves: Season 2 estará disponível a partir de 3 de maio de 2022.