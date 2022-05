A Microsoft tem acelerado a recolha de informação sobre a forma como os utilizadores usam o Windows. Sempre com uma justificação de melhorar o seu sistema, obtém dados relevantes e que depois processo para obter ainda mais informação.

Se não é um processo simples parar de enviar essa informação, a Microsoft tomou agora uma medida interessante. Com a atualização do Android no Windows 11, desativou toda a telemetria e a recolha de dados dos utilizadores.

Com a build 2204.40000.15.0, a Microsoft trouxe muitas novidades ao Windows 11 e a todos os sistemas que correm nesta nova versão. O maior foco desta atualização foi dado ao WSA (Windows Subsystem for Android) e ao Android que corre neste sistema de forma nativa.

Para além da atualização do próprio Android para a versão 12.1, houve mais mudanças, nomeadamente nas notificações e até na própria interface. Se estas são as mais visíveis, há outras que passam ao lado, mas que têm um peso importante.

O Windows 11 já tem o novo Android 12.1 disponível para ser usadohttps://t.co/ULecDuuf0r pic.twitter.com/YbZsR8Gy3H — Pplware (@pplware) May 22, 2022

Algo que poucos repararam, mas que é relevante, é o fim da recolha automática de informação do sistema. A telemetria que este subsistema tinha já ativa, passou a estar desligada, não obtendo qualquer informação para a Microsoft ou para o Windows 11.

Apesar de desativados os mecanismos de recolha, esta telemetria continua presente no Android do Windows 11. A Microsoft revela que caso os utilizadores pretendam enviar esses dados do Android, devem ativar a sua recolha na interface do WSA

Para além desta novidade, há outra novidade. A Microsoft também adicionou um novo visualizador de dados de diagnóstico para permitir que os utilizadores possam examinar todos os dados de diagnóstico recolhidos pelo subsistema Android.

Este é um passo interessante da Microsoft, ainda mais no que toca à recolha de dados e à telemetria do próprio Windows 11. Ao dispensar esta informação, a gigante das pesquisas abre mão de muitos dados importantes, ainda mais num sistema que está agora a chegar a esta sua oferta, o Android.