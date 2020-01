Se todo conhecem o Android como sendo uma criação da Google, a verdade é que existem muitas versões adaptadas e tão ou mais capazes. Estas ROM permitem tirar ainda mais dos smartphones, mesmo mais antigos.

De todas as ROM conhecidas, a LineageOS é das que mais se destaca. Esta descende do CyanogenMod e aparentemente está parada há vários meses. Os seus programadores vieram agora alertar que o Android 10 está a chegar a esta versão alternativa.

Grandes novidades da LineageOS para breve

Há já muito tempo que se sabe que a LineageOS está parada. Esta ROM, dedicada a trazer para os equipamentos mais antigos tudo o que a Google tem preparado para as versões mais recentes do Android, não tem recebido atualizações e, por isso, os utilizadores têm estado preocupados.

Não se sabem as razões desta estagnação, mas a verdade é que todos esperavam que a nova versão do Android chegasse, o que ainda não aconteceu. Para além da falta de notícias, também não surgem novidades no código e nem novas versões.

Confirmada a chegada do Android 10 para esta ROM

Agora, e segundo uma resposta que surgiu no Reddit, tudo poderá estar mais perto de ser uma realidade. O Android 10 está a chegar ao LineageOS e tudo aponta para que não demore a chegar a esta ROM.

Ao perguntar quando chegaria uma funcionalidade que não está presente no Android 9, a resposta foi que esta chegaria em breve no Android 10. Esta é a prova de que o LineageOS 17 será criado e que deverá chegar para os equipamentos onde está a funcionar.

Muitos smartphones podem receber esta atualização

Isto prova que mesmo sem uma face visível de desenvolvimento, esta nova versão poderá estar já a ser desenvolvida. Não se espera, no entanto, que chegue antes de meados de 2020. Fala-se que possa ser usada em equipamentos como o Xiaomi Mi Max / Max Pro e o Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016).

Estas são excelentes notícias para quem usa esta ROM. Depois de estar meses sem qualquer atualização, chega finalmente a boa nova de que o Android 10 chegará à LineageOS.