A noite do primeiro dia do ano tende a ser longa e agora, de tarde, só apetece ficar no aconchego do sofá para começar a preparar mais um ano de trabalho. Assim, nada melhor que passar a tarde a ver umas boas séries.

Mantenha-se confortável, ligue a TV, o PC ou até o smartphone e desfrute destas novidades.

Messiah – Série Netflix

Em primeiro lugar, a sugestão vai para uma grande estreia no mundo das séries Netflix: Messiah.

Neste rol de séries, esta conta a história de uma agente da CIA que investiga um carismático homem que iniciou um movimento espiritual e anda a causar grande agitação política.

Mr Inbetween – Série HBO

Mr Inbetween tem 11 novos episódios disponíveis desta série na plataforma da HBO. Nesta segunda temporada lidar com uma nova relação, responsabilidades parentais, amizades e um irmão doente, são os novos desafios de um cruel assassino.

Foodie Love – HBO

Para quem o início de ano está a pedir uma boa dose de drama e romance, Foodie Love poderá ser a escolha acertada.

Segundo a sinopse, o sabor amargo de uma relação pode durar muito tempo, mas há sempre um novo prato para descobrir, e as emoções regressam. Medo, desejo, intoxicação. O amor, como a culinária, vai dar um salto para o desconhecido de olhos fechados.

Baron Noir – HBO

Baron Noir surge como uma das séries HBO que descreve as batalhas políticas e judiciais travadas por Philippe Rickwaert, mayor no norte de França e membro do Parlamento francês.

Existem duas temporadas completas disponíveis na HBO.

Divergente – Série Fox

Por fim, na Fox, pelas 21h estreia uma das séries programadas para hoje, Divergente. Num mundo dividido por fações baseadas em virtudes, Tris fica a saber que é Divergente e que não se encaixa em nenhuma delas.

Quando descobre um plano para destruir os Divergentes, Tris e os Quatro misteriosos têm de descobrir o que torna os Divergentes perigosos antes que seja tarde demais.