A privacidade e a segurança é cada vez mais um requisito na Internet. Os utilizadores querem garantir que os seus dados estão protegidos e que não são acedidos por estranhos ou por atacantes.

Assim, serviços com o ProtonMail ganham popularidade e são cada vez mais usados. A dar continuidade à sua oferta, surge agora mais uma proposta. O ProtonCalendar é o serviço de calendário seguro e cifrado que vai poder ser usado.

ProtonCalendar: A alternativa de segurança que procurava

Todos conhecem o ProtonMail e reconhecem a segurança e privacidade que dá aos seus utilizadores. Para além de ser sempre cifrado, impede que possa ser lido ou acedido por terceiros, muitas vezes mal-intencionados.

Todos esses argumentos úteis foram agora alargados a outra proposta, igualmente útil e importante. Falamos do ProtonCalendar, que vai igualmente oferecer uma agenda e um serviço de calendário realmente seguro e protegido.

Com os mesmos princípios do ProtonMail

Ainda numa fase de testes públicos, este novo serviço poderá em breve ser usado por todos os que têm conta neste serviço de email realmente seguro. Por agora, e durante algum tempo, apenas quem tem conta paga do ProtonMail já o pode usar.

No caso do ProtonCalendar, a ideia base é garantir que apenas o utilizador pode aceder aos seus compromissos e à sua agenda. Nem mesmo a equipa do deste serviço conseguirá ler ou visualizar os compromissos e as informações guardadas.

Um calendário com o máximo de privacidade

Sendo um concorrente direto do Google Calendar, dá certamente uma camada de privacidade única e que não pode ser quebrada. Assim, garante aos utilizadores uma forma de estarem seguros e sem que os seus dados sejam lidos por terceiros.

Do que sabe, o ProtonCalendar é apenas mais um serviço que esta empresa quer desenvolver. Quer garantir a todos os seus utilizadores ferramentas que possam garantir a sua privacidade e que ninguém pode ler os seus dados. Esta é uma alternativa que todos devem ponderar para se manter longe de olhares alheios.