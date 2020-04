O LineageOS é para muitos a ROM de eleição para quem quer dar uma nova vida a um smartphone mais antigo. Nasceu das cinzas da CyanogenMod, tem conseguido manter-se atualizada e com suporte para cada vez mais dispositivos.

Algo que era esperado há já algum tempo era a chegada do Android 10 a esta versão. Os passos estavam dado, mas só agora ela chegou oficialmente. O LineageOS 17.1 já pode ser instalado e a lista de smartphones suportados é grande.

Uma nova versão do LineageOS

Há já algums meses que se sabia que o LineageOS 17.1 estava a chegar. As evidências eram muitas e era o movimento cento e esperado. Demorou mais do que o esperado, mas a verdade é que esta comunidade trabalhou de forma única para o conseguir.

Depois de uma primeira disponibilização não oficial e que trouxe problemas, esta nova vresão está finalmente disponível nos repositórios e pronta para ser instalada por quem já usa esta ROM. As novidades vêm com o que o Android 10 tem, sendo adicionados alguns extras interessantes.

Chega finalmente o Android 10

Há ainda suporte para um lote de novidades que foram chegando ao mercado, como câmaras rotativas, leitores de impressões digitais ou mais informação sobre o WiFi. Em termo de segurança, o LineageOS 17.1 tem também as mais recentes atualizações de segurança do Android.

Quais os smartphones suportados?

Tal como é normal, a lista de smartphones disponíveis é grande, com equipamentos já com algum tempo e que foram abandonados pelas marcas. Ao todo são 52 os dispositivos suportados, com o foco em todos os que já eram suportados na LineageOS 16.

Esta nova versão está pronta para ser atualizada, bastando seguir as instruções disponíveis pelos programadores. Quem quiser fazer uma instalação de raiz tem também instruções precisas para o fazer. Com o Android 10 estes smartphones podem agora ganhar uma nova vida e ter mais uma vez uma versão atualizada do LineageOS,