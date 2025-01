Limite de carga de 80% dos Pixel já chegou, mas tem um pormenor escondido

A bateria tem sido alvo de uma atenção grande da Google nas últimas versões do Android. Há uma melhor gestão da energia e um cuidado maior na forma como as cargas são aplicadas. A prova disso vem do novo limite de carga nos 80%, que já está disponível. Curiosamente, este tem uma limitação que não era conhecida.

Em novembro, a gigante tecnológica começou finalmente a implementar um limite de carregamento rígido para os dispositivos Pixel com Android 15 estável, algo que já tinha sido detetado em várias versões beta anteriores. Mais tarde, percebeu-se que o recurso não é tão rígido como pensávamos anteriormente.

Para referência, mesmo com o limite de carregamento de 80% ativado, um smartphone Pixel pode ocasionalmente carregar até 100%. Não se trata de um bug, mas sim de uma forma intencional de o dispositivo “recalibrar a capacidade estimada”, oferecendo estimativas de duração da bateria mais fiáveis ​​e precisas.

Agora, sabe-se que há mais um caso em que um dispositivo Pixel pode ultrapassar o seu limite de carregamento rígido. Este não tem nenhuma ligação aparente com qualquer característica de calibração pretendida. O limite de carga de 80% é ignorado quando o smartphone Pixel é desligado.

Os iPhones e alguns dispositivos Android de outros OEMs ligam-se automaticamente quando ligados a um carregador. No caso dos dispositivos Pixel, o telefone só liga quando o faz manualmente.

Qualquer Pixel que ficar sem carga irá ignorar o limite rígido de 80 por cento e carregar até 100 por cento. Isto sugere que o limite de carga destes smartphones Google é implementado ao nível do sistema operativo Android, e não ao nível do hardware.

Os utilizadores que pretendam manter a integridade da bateria dos Pixel devem ligá-lo conscientemente se este estiver descarregado quando colocado no carregador. Quando atingir os 80% da bateria, irá interromper automaticamente o carregamento normal e mudar para o modo bypass, permitindo que funcione apenas com a energia da tomada.