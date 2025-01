Linux perde protocolo de rede USB da Microsoft inseguro que ainda está no Windows

A segurança tem sido um dos pontos mais importantes nos sistemas operativos. Quer o Windows, o Linux, macOS, Android ou iOS procuram ter presente os componentes mais importantes neste campo. É por isso que agora, o Linux vai perder um protocolo de rede USB da Microsoft inseguro que ainda está no Windows.

Greg Kroah-Hartman, membro da Linux Foundation, parece pronto para finalmente desativar os controladores do protocolo USB RNDIS de uma vez por todas. Curiosamente, Hartman queria remover os bits RNDIS do Linux há já algum tempo, uma vez que a proposta inicial foi feita a 23 de novembro de 2022.

Agora, pouco mais de dois anos depois, a 23 de dezembro de 2024, o compromisso foi finalmente novamente adiado. Na mensagem que o acompanha, Hartman explicou como este antigo protocolo da Microsoft da era do Windows XP já não é necessário e também torna o sistema inseguro e vulnerável a ameaças. A sua mensagem está abaixo.

USB: desative todos os controladores do protocolo RNDIS O protocolo RNDIS da Microsoft é, tal como foi concebido, inseguro e vulnerável em qualquer sistema que o utilize com hosts ou dispositivos não fidedignos. Como é impossível tornar o protocolo seguro, basta desativar todos os drivers rndis para evitar que alguém os volte a utilizar. O Windows só precisava disto para os sistemas XP e mais recentes; O Android já o tem desativado há muitos anos, por isso não deve haver nenhum sistema real que ainda precise dele.

Para quem não está familiarizado, o RNDIS ou Remote Network Driver Interface Specification é um protocolo de mensagens independente do barramento para dispositivos de rede Ethernet (IEEE 802.3) em barramentos Plug and Play (PnP) dinâmicos, como USB, 1394, Bluetooth e InfiniBand.

Esta abordagem padronizada significa que um conjunto de controladores host pode suportar qualquer número de dispositivos de rede através de USB.

Como referido acima, a Microsoft estreou a especificação na altura do Windows XP e ainda está presente no Windows 10 e Windows 11 ainda suportado, incluindo na versão mais recente, 24H2. Felizmente, porém, o controlador RNDIS não é instalado automaticamente no Windows 10 e 11.