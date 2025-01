Rússia procura a hegemonia nuclear: tem uma dúzia de centrais em construção

Cada nação possui tradições próprias para celebrar a entrada do novo ano, desde as 12 passas em Portugal até aos espetáculos de luzes na China, agora enriquecidos com drones. Durante este período festivo, Vladimir Putin proferiu o habitual discurso televisivo de balanço anual, mas não mencionou um movimento estratégico: a expansão silenciosa no setor nuclear.

Aposta nas centrais nucleares

A Rússia está a desenvolver mais de 10 centrais nucleares em vários países, como Bangladesh, China, Egito, Índia, Irão e Turquia. Este plano visa posicionar o país como o maior interveniente global na área nuclear. Para além de diversificar a sua influência geopolítica, procura também criar novas formas de contornar as sanções impostas pelos países ocidentais.

Quem revelou estas intenções foi Boris Titov, representante especial do Kremlin para a cooperação internacional em sustentabilidade. Em declarações ao Financial Times, Titov explicou que a Rússia procura aumentar a sua hegemonia nuclear e responder à crescente procura energética impulsionada pela inteligência artificial (IA).

Sob a direção da Rosatom, empresa estatal russa de energia, o Kremlin está a desenvolver projetos como a central Paks 2 na Hungria, unidades nucleares no Bangladesh e na Turquia, e um reator modular no Uzbequistão.

Estes projetos representam avanços tecnológicos significativos, mas também instrumentos geopolíticos. A forte presença da Rússia no mercado nuclear global tem permitido ao país contornar sanções económicas e manter a sua relevância na economia mundial, mesmo em tempos de isolamento.

Apesar da guerra, a Rússia continuava a lucrar significativamente com o trânsito de gás para a Europa, enquanto a Ucrânia recebia pagamentos pelos direitos de passagem. No entanto, a partir de 2025, este acordo foi revogado pela Ucrânia, encerrando uma das mais notáveis contradições do conflito.

Com a expansão nuclear, Moscovo encontrou uma nova forma de reconfigurar o panorama energético global, minimizando a dependência económica do Ocidente.

A dependência do urânio

Mesmo sob sanções, a Rússia manteve-se dominante no mercado de urânio, controlando 27% da capacidade mundial de conversão e 39% do mercado global de enriquecimento.

Enquanto isso, países como a Hungria e a Eslováquia continuam a defender a cooperação com a Rússia na área nuclear, evidenciando divisões no interior da União Europeia. Viktor Orbán e Robert Fico argumentam que cortar esta colaboração comprometeria a produção elétrica nos seus países.

De acordo com o Organismo Internacional de Energia Atómica, a capacidade de geração nuclear global deverá crescer 155% até 2050, alcançando 950 gigawatts.

