Tesla de $25.000 não vai existir tão cedo… Poderá vir em 2025 e a um preço muito maior

Já passaram quase cinco anos desde que se começaram a ouvir rumores sobre um Tesla económico. Tudo começou no famoso 'Battery Day' da empresa em 2020, quando Elon Musk prometeu aos presentes que veríamos um Tesla acessível em 2023, com um preço abaixo dos 25.000 dólares. Mas isso parece estar longe de acontecer.

Tesla económico não será assim tão económico

Depois de anos de especulação e dois anos de atraso relativamente à data inicial prevista, a Tesla prepara-se para lançar um veículo elétrico abaixo do Tesla Model 3, mas a um custo bastante superior ao anunciado.

Mais concretamente, 37.499 dólares caso Donald Trump retire os subsídios à compra de automóveis elétricos (algo que Musk já apoiou) e menos de 30.000 dólares se os mesmos se mantiverem.

O nome que atualmente se perspetiva é Tesla Model Q, com o seu lançamento no mercado previsto para a primeira metade de 2025.

Esta informação é avançada por Becky Peterson, jornalista do Wall Street Journal, que afirma ter tido acesso a um documento interno partilhado pela Tesla com o Deutsch Bank no passado dia 5 de dezembro, durante o Autonomous Driving Day.

Na sua publicação no X, Peterson revela que os dados foram apresentados por Travis Axelrod, responsável de relações com investidores da Tesla. O documento expunha as linhas mestre da estratégia da empresa.

Desde o último grande evento da Tesla, onde Elon Musk apresentou o Tesla Cybercab, já se percebia que o Tesla de 25.000 dólares não chegaria tão cedo. Na altura, o CEO chegou mesmo a classificar a ideia como "absurda", algo que durante anos tinha sido uma das suas promessas.

Em alternativa, a empresa confirmou que estava a priorizar o desenvolvimento de um robotáxi de baixo custo, mas que ainda enfrenta diversos desafios: convencer os legisladores, cumprir as exigências regulatórias e demonstrar a viabilidade económica do projeto. Recorde-se que a General Motors já desistiu do seu projeto Cruise após investir mais de 10 mil milhões de dólares.

Relativamente a detalhes técnicos, Peterson menciona que o documento não revela muito. Sugere apenas que utilizará a mesma linha de montagem do Tesla Model 3, possivelmente com algumas reduções de dimensão ou capacidades para conseguir um preço mais acessível.

Ter um modelo mais barato é pode ser crucial para a empresa

Após anos de liderança em margens de lucro, as reduções de preço para manter a posição de liderança nas vendas de veículos (conseguida na Europa e usada para travar a queda na China) reduziram significativamente os seus ganhos.

Contudo, lançar um veículo elétrico abaixo do Tesla Model 3, mantendo uma boa autonomia e as características distintivas da marca, nomeadamente a eficiência, pode ser fundamental para diversificar o que parece já tão maduro.

