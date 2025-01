HyperOS 2 muda e Xiaomi garante pelo menos uma atualização por mês

A Xiaomi apostou forte com o HyperOS. Este sistema está presente nos seus smartphones e quer revelar como a marca consegue inovar e ser diferente. Com a mais recente versão, o HyperOS 2, a Xiaomi parece querer mudar um ponto. A marca garante que terá pelo menos uma atualização por mês a partir de agora.

Xiaomi garante uma atualização por mês

A verdade é que quando o HyperOS 2 foi apresentado não se pensava que fosse uma revolução, mas a Xiaomi provou o contrário. Este sistema foi inicialmente uma grande desilusão para muitos, mas esta nova versão veio mudar tudo. Não só em termos de estética, desempenho ou funções adicionadas. Acima de tudo, com uma nova política de atualizações que vai deixar muitos felizes a partir de agora.

Wang Le, atual Diretor do Departamento de Software de Aplicações da Xiaomi, confirmou algo muito importante. Através do seu perfil oficial no Weibo revelou que a marca se vai comprometer a partir de agora a atualizar os seus smartphones pelo menos uma vez por mês.

Até agora, esta notícia não era totalmente clara se seria ou não confirmada pela marca, mas parece que se concretizou. Esta nova política foi batizada como atualizações "1+3+8" e, como o próprio nome indica, fazem um total de 12 atualizações anuais para ter o smartphone Xiaomi sempre pronto para resistir a tudo o que lhe for lançado.

HyperOS 2 muda muito em qualquer smartphone

Especificamente, este nome foi escolhido desta forma porque estes números correspondem a diferentes atualizações que iremos ver ao longo do ano distribuídas da seguinte forma:

"1": Uma atualização importante a cada ano, ou seja, atualizações major, para HyperOS, HyperOS 2, HyperOS 3 e assim por diante

“3”: três atualizações anuais que irão incorporar novas funções e melhorias para o sistema operativo do smartphone

"8": oito pequenas atualizações focadas na correção de bugs ou na implementação dos conhecidos patches de segurança do Android

Embora possa parecer uma odisseia em que ainda não seja simples de acreditar, a verdade é que o passado mês de Dezembro já deixou claro que será assim mesmo. A Xiaomi lançou um total de 321 atualizações OTA em todo o mundo, assumindo assim uma média de quase 12 atualizações por dia. São números nunca alcançados e que foram possíveis graças à chegada do HyperOS 2 e à otimização que este sistema supôs.

Na verdade, o empenho da empresa neste sentido é tal que Wang Le até se atreveu a desafiar os utilizadores a contactá-lo caso o seu terminal não seja atualizado no prazo de 60 dias . Veremos se estas promessas serão cumpridas ou não, mas é claro que algo mudou e o software assumiu um papel de liderança nos planos da Xiaomi.