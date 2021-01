O universo Android está recheado de smartphones para todas as gamas e para todos os preços. Cada um deles tem especificações próprias, misturando hardware em diversas propostas, dedicadas a segmentos de mercado muito específicos.

A Antutu, com o seu software, monitoriza o desempenho destes equipamentos e reúne as pontuações de cada um. Isso gera mensalmente as listas de equipamentos mais poderosos e que servem de base para a escolha de muitos utilizadores. Vamos assim conhecer a lista de dezembro de 2020.

Tal como é hábito na Antutu, surgiram agora as duas tabelas principais do universo Android. Dedicadas a mercados distintos, elegem os smartphones mais poderosos no campo da gama alta e da gama média. Estes são, sem qualquer dúvida os mais poderosos no mercado global.

Os Android mais poderosos segundo a Antutu

Assim, e continuando a sua prestação, temos no topo da primeira lista a mais recente proposta da Huawei. O Mate 40 Pro continua a dominar esta tabela e a provar que o SoC Kirin 9000 é um dos mais poderosos do mercado na atualidade.

Todo o resto da lista é preenchida com smartphones com vários SoC da Snapdragon, presente em vários modelos. Assim, temos o vivo iQOO Neo 3, o ASUS ROG Phone 3, o OPPO Find X2 Pro, o Samsung Galaxy Note 20 Ultra, o OnePlus 8 Pro, o Xiaomi Mi 10T Pro, o Xiaomi Black Shark 3, o Samsung Galaxy S20 FE e o Poco F2 Pro.

Huawei e o Kirin dominam a gama média

Outra área relevante é mesmo a da gama média, onde muitos utilizadores encaixam as suas escolhas de smartphones. Aqui não temos a Huawei diretamente, mas sim um dos seus SoC. Cabe ao Honor 30, com o Kirin 985 assumir este topo, seguido pelo Huawei Nova 7, também munido com o mesmo SoC.

A lista segue depois com várias propostas, tanto da Qualcomm, como da MediaTek. Temos o Redmi 10X 5G, o Xiaomi Mi 10T Lite, o Redmi K30 5G, o Xiaomi Mi 10 Lite 5G, o Huawei Nova 7i, o Realme 7, o Redmi Note 8 Pro e o Realme 6.

Com o Xiaomi Mi 11 ainda fora do mercado global, é normal que a Huawei e o Kirin 9000 ainda dominem este mercado. esperam-se mudanças em breve, mas ainda devem demorar a chegar, o que vai garantir uma estabilidade nesta lista da Antutu.