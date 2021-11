Há muitos anos que a fragmentação é um problema grave no Android. A Google não consegue manter os smartphones atualizados e assim tem as várias versões em utilização com problemas de segurança e com outras falhas ativamente a serem exploradas.

Este cenário era bem visível no relatório mensal que a gigante das pesquisas apresentava e que deixou de atualizar há alguns anos. Agora, depois de outro interregno, volta a apresentar números do Android e o cenário está longe de ser positivo.

A apresentação dos números e da distribuição das diferentes versões do Android nem sempre foi pacífica. Estes acabavam por revelar um cenário que estava longe de ser o ideal e que refletia de forma óbvia a fragmentação deste sistema.

Com o tempo a Google acabou por deixar de apresentar esses dados, tendo-os transferido para o Android Studio, onde também deixaram de ser atualizados. Agora, ao fim de mais de 1 ano e meio, surgem novamente dados, com a utilização das diferentes versões.

O gráfico acima não reflete diretamente as versões instaladas, mas sim as APIs que estão a uso, o que depois se converte nos dados pretendidos. Além disso, o valor é cumulativo e tende a crescer até aos 100%, somando cada versão.

Assim, convertendo os dados, temos o Android 11 com uma penetração de 24,3%, enquanto o 10 tem 26,5% (resultado da subtração de 50,8%-24,3%). O Android 9 ficou com 18,2%, um número muito alto para uma versão com mais de dois anos. Já o 8 permanece em 13,7%, somando as versões 8.0 e 8.1.

O Android 12 não aparece nesta lista, o que era esperado já que o lançamento ainda é muito recente. Como o número de dispositivos ativos é enorme (mais de 3.000 milhões) e poucos smartphones foram atualizados, essencialmente foram os Google Pixel, é normal que não cheguem aos 0,1% necessários para entrar na lista.

Este cenário e valores estão muito longe de serem interessantes para o Android e para a Google. Esperava-se que fosse já o Android 11 a dominar, o que está ainda longe de acontecer. Além disso, há muitas versões ativas e com valores altos.