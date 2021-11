Nos dias que correm, é essencial ter uma boa ligação à Internet, seja para ligar todos os tipos de equipamentos, seja um Mac, um PC ou um Android. Os utilizadores querem o máximo de velocidade, o que nem sempre conseguem.

Normalmente recorremos a várias apps para poder medir esta velocidade, mas nem sempre isso é necessário. Muitos sistemas operativos têm apps para esse fim e hoje mostramos uma nova e secreta, que está no macOS Monterey pronta a ser usada.

Muitos utilizadores usam as suas ferramentas preferidas e a que se habituaram para medir a velocidade de acesso à Internet. Outros, provavelmente até a maioria, recorre a sites da Internet para fazer estas mesmas medições, sem apps ou qualquer dependência.

Nova app escondida no macOS Monterey

A verdade é que muitos sistemas têm as suas apps próprias para este fim e dispensam qualquer extra. É o caso do novo macOS Monterey da Apple, que tem dentro de si, no Terminal, a app networkQuality, que pode ser usada e que tem alguns extras importantes.

Esta ferramenta tem uma vantagem grande, uma vez que faz testes de forma diferente de forma nativa. Falamos de testar a ligaçaõ à Internet de forma simultânea, ou seja, upload e download em simultâneo, o que garante um cenário real.

Testes de velocidade à Internet

Ao darem o comando networkQuality no Terminal vão ter logo o teste a correr em tempo real, com informação útil. Podem ver logo ali os valores de upload e download, que vão alterando ao longo do tempo.

No final, e ao fim de alguns segundos, temos os resultados, com várias métricas conhecidas, com o mais importante a ser a velocidade de upload e download. Podem ver ali também o número de flows (número de pacotes de testes enviados e recebidos) enviados e recebidos no teste.

O Mac tem mais ferramentas para descobrir

Quem não quiser fazer estes testes de forma simultânea, pode alterar esta forma. com a flag s, podem controlar isso. Assim, o comando passará a ser networkQuality -s e tudo decorre de forma quase igual.

A grande diferença é que os testes neste caso vão ser realizados primeiro num sentido e depois noutro. Também nos resultados vão encontrar diferença, havendo valores definidos para upload e para download.

Esta é uma ferramenta muito simpática e que a Apple trouxe ao macOS Monterey de forma silenciosa e sem o anunciar. Dá ao utilizador a liberdade de saber a velocidade de acesso à Internet, sem depender de qualquer app ou site na Internet.