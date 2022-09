O trabalho que a Google tem realizado na Play Store do Android tem conseguido tornar esta loja mais simples de usar e mais adaptada aos utilizadores. Ficou mais simples e mais intuitiva de usar, algo que sempre se esperou.

Com novidades quase constantes, esta proposta dedicada ao Android recebeu agora uma melhoria. É apenas um novo separador, mas que vem agilizar a sua utilização, tornando-a ainda mais natural e organizada. Agora podemos ver as propostas para outros dispositivos Android.

Uma novidade para o Android e a Play Store

Depois de muitos anos a ser apenas um repositório para apps dedicadas aos smartphones Android, a Play Store tem crescido na sua utilidade. Já é também o ponto central para todo um universo de novos equipamentos e dispositivos que a Google tem trazido para o seu ecossistema.

Este crescimento acabou por trazer alguma confusão a esta loja de apps, misturando as ofertas e não sendo simples entender o contexto em que podem ser usadas. Da mesma forma, nestes dispositivos a Play Store não é simples de usar ou sequer tem uma proposta.

Mais simples para outros dispositivos

Para eliminar este fator de confusão, a Google resolveu mudar a sua loja do Android e dar-lhe um novo separador. Este é dedicado a outros dispositivos e pretende apenas separar as propostas do Android das que os restantes dispositivos podem usar.

É nesta área que vão ser reunidas as apps que podem ser usadas tanto nos smartwatches, nas TVs com Android e também no Android Auto. Tudo está organizado e de forma a ser simples de usar, escolhendo apenas o tipo de dispositivos onde o utilizador quer ter ofertas.

Google não se foca só nos smartphones

Instalar estas apps aqui presentes é simples e segue o modelo que a Google e o Android já nos habituaram há alguns anos. O utilizador só precisa de escolher de um dos seus dispositivos e todo o processo decorre depois em segundo plano, quer a necessidade de qualquer outra intervenção.

Na verdade, esta mudança na Play Store não traz qualquer novidade em termos da instalação de apps. É uma reorganização da Google e uma nova forma de arrumar as apps, simplificando o que está disponível para lá do Android e dos smartphones.