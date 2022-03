A chegada das AirTag da Apple vieram trazer para a ribalta este tipo de localizadores e a sua utilização. Nem sempre as razões são as melhores e as situações de abuso e de utilização indevida estão a crescer cada vez mais.

Importa por isso criar mecanismos de proteção, algo se baseia na deteção destes dispositivos. A Apple já o fez para o Android, mas a Google quer criar a sua alternativa. Do que se sabe, pode chegar em breve e integrado diretamente no Android.

Apple já tem app para detetar AirTags

Ais AirTags da Apple mostraram ao mundo da tecnologia o interesse numa tecnologia que já tem muitos anos no ativo. A prova disso são as alternativas que já estavam no mercado e que continuam a poder ser usadas no dia a dia.

Algo que estes localizadores da Apple trouxeram foi a sua massificação e o perceber que estas podem ser usadas para seguir pessoas, mesmo sem estas saberem. A gigante de Cupertino já criou mecanismos para evitar estes abusos, tendo até preparado uma app para o Android.

Google quer uma alternativa para o Android

Do que foi possível ver na última atualização dos Google Play Services (22.12.13), a Google parece ter algo a ser preparado nesta área. Várias strings mostram que vai existir um sistema de deteção de tags, estando já a ser preparado.

O código presente mostra que a Google não se vai focar apenas num modelo óbvio, as AirTags, mas vai ainda mais longe. Este sistema de deteção deverá focar-se na proposta da Apple e também nas suas concorrentes. Presente estão as strings ATag, Tile tag e Finder tag. Se as duas primeiras são óbvias, as última deixa muitas dúvidas.

Proteger contra o efeito dos localizadores

A somar estas strings foi possível ativar uma nova opção nos Google Play Services do Android. Esta tem o nome "unfamiliar device alerts" e irá permitir ativar o sistema de deteção de AirTags e outros localizadores, apresentando uma notificação aos utilizadores.

Não se sabe quando esta novidade será materializada no Android, mas presume-se que possa chegar muito em breve. Cada vez mais as situações de abusos com este gadget da Apple e por isso a Google deverá querer dar a proteção necessária aos seus utilizadores rapidamente.