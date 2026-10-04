Quantcast
Android

Google prepara mudança drástica no Chrome para Android

0 Comentários

Ter o smartphone desbloqueado pode deixar de ser suficiente para aceder aos dados mais sensíveis na Internet. A Google decidiu reforçar as regras de privacidade e está a desenvolver uma alteração profunda no Chrome para Android. O popular browser prepara-se para exigir validação biométrica antes de autorizar o preenchimento automático de qualquer password guardada.

Chega ainda mais segurança para o Android

Esta nova funcionalidade de segurança pretende fechar uma lacuna crítica no ecossistema móvel. Até ao momento, bastava o ecrã do dispositivo estar ativo para que qualquer utilizador conseguisse iniciar sessão em serviços web através das contas armazenadas no gestor integrado. Com este ajuste em marcha, essa facilidade de acesso indiscriminado vai finalmente desaparecer do navegador.

Biometria obrigatória no preenchimento de passwords

A novidade foi identificada na mais recente versão de testes do Chrome Canary para o Google. Através de um comando experimental dedicado à reautenticação biométrica, o browser passa a requerer a leitura da impressão digital ou o reconhecimento facial. Isto sempre que um campo de autenticação for selecionado numa página web.

Na prática, o mecanismo adiciona uma camada de proteção indispensável entre a posse física do equipamento e as chaves de acesso digitais. Mesmo perante o roubo ou o empréstimo momentâneo de um telefone já desbloqueado, terceiros ficam completamente impedidos de avançar para contas privadas ou serviços bancários sem a presença do legítimo proprietário.

Fim de uma vulnerabilidade clássica nos smartphones

Importa salientar que esta tecnologia já tinha sido testada pela gigante de Mountain View há mais de um ano, mas acabou por ser retirada subitamente sem nunca ter chegado a versão final. O seu regresso agora aos canais de desenvolvimento comprova que o projeto foi reestruturado e volta a ser uma prioridade para a segurança da plataforma.

A abordagem aproxima o Android do padrão já consolidado no ecossistema da Apple. No iOS, a utilização do Touch ID ou Face ID para autorizar o preenchimento de credenciais é uma rotina há muito implementada, garantindo que a conveniência do preenchimento automático não comprometa a salvaguarda dos registos de utilizador.

Por enquanto, o recurso permanece circunscrito à versão Canary, sem qualquer data oficial anunciada para a chegada ao público em geral. Contudo, a estabilização desta ferramenta nos testes preliminares aponta para um lançamento faseado na edição estável do Chrome nos próximos meses, marcando um avanço decisivo na proteção diária de milhões de utilizadores.

PUB
Autor: Pedro Simões
Partilhar:
Tags:
Android chrome Google

PUB.

Questão Semanal

Se comprasse um carro novo hoje, escolheria um elétrico?

  • Sim (53%, 1.031 Votes)
  • Não (47%, 905 Votes)

Total Votos: 1.936

Loading …

Arquivo de Questões

PUB.

Velocímetro Pplware

Teste a velocidade da sua Internet
Bill Gates insiste: os robôs devem pagar impostos
Artigo anterior

Bill Gates insiste: os robôs devem pagar impostos
O seu carro está a espiá-lo! Alerta para câmaras e microfones ativados à distância
Próximo artigo

O seu carro está a espiá-lo! Alerta para câmaras e microfones ativados à distância
PUB

Comentários

0

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

PUB
Aviso:

Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.