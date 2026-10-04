Google prepara mudança drástica no Chrome para Android

Ter o smartphone desbloqueado pode deixar de ser suficiente para aceder aos dados mais sensíveis na Internet. A Google decidiu reforçar as regras de privacidade e está a desenvolver uma alteração profunda no Chrome para Android. O popular browser prepara-se para exigir validação biométrica antes de autorizar o preenchimento automático de qualquer password guardada.

Chega ainda mais segurança para o Android

Esta nova funcionalidade de segurança pretende fechar uma lacuna crítica no ecossistema móvel. Até ao momento, bastava o ecrã do dispositivo estar ativo para que qualquer utilizador conseguisse iniciar sessão em serviços web através das contas armazenadas no gestor integrado. Com este ajuste em marcha, essa facilidade de acesso indiscriminado vai finalmente desaparecer do navegador.

Biometria obrigatória no preenchimento de passwords

A novidade foi identificada na mais recente versão de testes do Chrome Canary para o Google. Através de um comando experimental dedicado à reautenticação biométrica, o browser passa a requerer a leitura da impressão digital ou o reconhecimento facial. Isto sempre que um campo de autenticação for selecionado numa página web.

Over a year ago, Google tested a feature in Chrome for Android that required authentication before autofilling passwords, but it was removed shortly after and never reached stable. Well, this feature has been brought back in Canary and Google added a dedicated flag to enable it: https://t.co/h9x3XzvHzf pic.twitter.com/z0no85cmrt — Leopeva64 (@Leopeva64) September 30, 2026

Na prática, o mecanismo adiciona uma camada de proteção indispensável entre a posse física do equipamento e as chaves de acesso digitais. Mesmo perante o roubo ou o empréstimo momentâneo de um telefone já desbloqueado, terceiros ficam completamente impedidos de avançar para contas privadas ou serviços bancários sem a presença do legítimo proprietário.

Fim de uma vulnerabilidade clássica nos smartphones

Importa salientar que esta tecnologia já tinha sido testada pela gigante de Mountain View há mais de um ano, mas acabou por ser retirada subitamente sem nunca ter chegado a versão final. O seu regresso agora aos canais de desenvolvimento comprova que o projeto foi reestruturado e volta a ser uma prioridade para a segurança da plataforma.

In the videos you can see the screen goes black when I'm entering biometrics (this is an Android restriction), that's why I included photos taken from another phone. You can turn off this feature using the "Verify it's you to autofill passwords" toggle in Google Password Manager: pic.twitter.com/wckpgGvshZ — Leopeva64 (@Leopeva64) September 30, 2026

A abordagem aproxima o Android do padrão já consolidado no ecossistema da Apple. No iOS, a utilização do Touch ID ou Face ID para autorizar o preenchimento de credenciais é uma rotina há muito implementada, garantindo que a conveniência do preenchimento automático não comprometa a salvaguarda dos registos de utilizador.

Por enquanto, o recurso permanece circunscrito à versão Canary, sem qualquer data oficial anunciada para a chegada ao público em geral. Contudo, a estabilização desta ferramenta nos testes preliminares aponta para um lançamento faseado na edição estável do Chrome nos próximos meses, marcando um avanço decisivo na proteção diária de milhões de utilizadores.