O seu carro está a espiá-lo! Alerta para câmaras e microfones ativados à distância

Os carros mais recentes deixaram de ser meros meios de transporte mecânicos para passarem a computadores ligados à Internet. Esta evolução digital trouxe vantagens na condução, no conforto e na navegação diária. Contudo, essa mesma conectividade transformou os carros modernos num vetor crítico de recolha massiva de informação, abrindo portas a vulnerabilidades que até há pouco tempo pareciam impossíveis.

Um relatório emitido pelo Serviço Geral de Informações e Segurança dos Países Baixos ativou todos os alarmes. Demonstrou que vários sistemas inteligentes presentes nos automóveis atuais podem ser acedidos de forma remota. O organismo salienta que as câmaras periféricas, os microfones de bordo e os módulos de localização por satélite reúnem as condições técnicas necessárias para serem ativados sem que o condutor ou os passageiros se apercebam.

Espionagem a bordo dos automóveis conectados

A capacidade de monitorização não se limita apenas aos trajetos percorridos pelo GPS ou ao registo de velocidades. O estudo detalha que agentes maliciosos com competências avançadas conseguem acionar sensores de áudio internos. Assim, conseguem escutar conversas privadas no habitáculo e obter imagens diretas do interior e da envolvente exterior da viatura. Desta forma, o veículo passa a funcionar como uma ferramenta ativa de vigilância física e digital de qualquer indivíduo a bordo.

Além dos sensores nativos, a integração com dispositivos pessoais agrava substancialmente a exposição de dados privados. O emparelhamento de smartphones via Bluetooth ou interfaces do sistema de infoentretenimento permite que registos de chamadas, listas de contactos e credenciais fiquem armazenados na memória do automóvel. Uma vez comprometido o sistema central, todo essa informação pode ser extraída para servidores remotos sem qualquer aviso.

Impacto geopolítico e ascensão dos carros elétricos

O aviso ganha especial relevância num momento em que o mercado europeu assiste a uma entrada expressiva de carros elétricos e híbridos altamente tecnológicos. Muitos deles concebidos sob ecossistemas de software externos. Várias entidades de segurança ocidentais manifestaram apreensão quanto à possibilidade de estados hostis ou operadores estrangeiros terem acesso aos servidores onde essa telemetria é processada e arquivada. Para isso contornam proteções de privacidade.

Este cenário levou já algumas organizações governamentais e militares europeias a implementar restrições pontuais, desaconselhando a deslocação com viaturas conectadas para instalações estratégicas. A retenção alargada de metadados de mobilidade combinada com vídeo em tempo real permite mapear infraestruturas críticas, rotas habituais e padrões de comportamento de utilizadores com funções de alta responsabilidade pública ou corporativa.

O apelo final das autoridades de cibersegurança centra-se na necessidade de reforçar a transparência no tratamento de dados e exigir auditorias rigorosas à cadeia de software automóvel. Para os condutores em geral, a recomendação passa por gerir cuidadosamente as permissões partilhadas com o veículo. Devem ainda manter o software sempre atualizado e evitar sincronizações desnecessárias de dados sensíveis em sistemas que não ofereçam garantias totais de soberania digital.