As várias apps da Google para o Android estão a ser constantemente melhoradas e a ver chegar novidades. Estas pretendem melhorar a sua utilização e dar aos utilizadores algumas funcionalidades que até então estavam ausentes.

Uma das que deverá receber melhorias importantes é a app Telefone. Estas querem dar mais segurança ao utilizador, em especial nas chamadas que são recebidas. Em breve, esta app irá gravar automaticamente as chamadas recebidas de números não conhecidos.

Google terá novidades em breve

Há algum tempo que a Google tem planos para implementar uma funcionalidade única na sua app Telefone do Android. Quer dar aos utilizadores alguma segurança adicional ao permitir que estes possam gravar as chamadas que recebem nos seus smartphones Android.

Depois de no início de 2020 ter dado indícios de que esta funcionalidade ia chegar, volta agora a ter presente o código que o revela. Na altura chegou aos Pixel, tendo depois passado para os Nokia e para os Xiaomi.

<string name="non_contact_always_record_dialog_message">"You or the other person in your call might be somewhere that requires everyone to consent to being recorded. Everyone will be notified ahead of time that the call is being recorded. It's up to you to follow laws about recording conversations. Recordings are stored only on your phone."</string> <string name="non_contact_always_record_dialog_title">Always record calls with numbers not in your contacts?</string> <string name="non_contact_always_record_negative_button_label">Cancel</string> <string name="non_contact_always_record_positive_button_label">Always record</string> <string name="non_contact_toggle_key">non_contact_toggle_key</string> <string name="non_contact_toggle_label">Numbers not in your contacts</string>

Telefone gravará chamadas automaticamente

Uma análise profunda ao código da versão 59 da app Telefone, revelou uma possível novidade que chegará em breve. Se ativada a melhoria preparada, a app irá automaticamente gravar todas as chamadas recebidas e que cheguem de números que o utilizador não tem na sua agenda do Android.

Claro que este será um processo em que ambos os intervenientes vão ser notificados e que terão de concordar antecipadamente. Do que pode ser lido no código, será também uma opção que é facultativa e que dependerá dos utilizadores para ser usada.

Esta app Android vai manter a privacidade

Algo que a Google revela também no código está interligado com a privacidade dos utilizadores. A gigante das pesquisas tem presente que nenhuma das chamadas gravadas neste processo será enviada para fora do telefone. Assim, apenas os utilizadores podem aceder a estas.

Não se sabe quando esta novidade chegará a esta app e nem se será distribuída a todos os smartphones onde pode ser usada. Ainda assim, será uma excelente adição a uma das apps mais interessantes da Google para o Android e que mais novidades tem recebido.