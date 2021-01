O Facebook há muito que deixou de ser uma simples rede social. Cresceu e incorporou outras funcionalidades, que o tornam como um ponto central para a vida de muitos e até uma área única dentro da Internet.

Com serviços diversificados, tem também uma forma de garantir pagamentos dentro da sua rede. Chama-se Facebook Pay e permite fazer a ponte entre o mundo real e o mundo virtual, trazendo para este o dinheiro.

Pagamentos dentro da rede social

Foi em 2019 que o Facebook Pay foi apresentado ao mundo. Esta forma de pagamento serve para que os utilizadores da maior rede social da Internet fazerem compras dentro da rede social e assim usarem o que ali encontram.

Esta funcionalidade está presente no nosso país há algum tempo e por isso é importante estar bem configurada. É um processo simples e que pode ser feito de forma rápida, bastando um cartão de crédito ou uma conta do PayPal.

É muito simples configurar o Facebook Pay

O processo de configuração inicia-se com o acesso ao menu da app do Facebook. Ao carregar no ícone com as 3 linhas horizontais, vai ter acesso às opções disponíveis, devendo por isso descer até ao final. Aqui dentro, vai ter de escolher a opção Definições.

Nesta nova área, e logo no início, vão encontrar a opção que precisam. Chama-se Facebook Pay e deve por isso ser a escolhida pelo utilizador. Aqui, e no topo, têm duas opções que podem escolher. Permitem adicionar um cartão de crédito ou débito ou uma conta do PayPal.

Cartão de crédito, débito ou PayPal

O processo é simples e requer apenas que forneçam os dados do cartão que querem associar à conta do Facebook Pay. No caso do pagamento por PayPal devem associar essa conta ao pagamento da rede social, algo também simples de realizar.

Após essa configuração do Facebook Pay, o utilizador passa a poder fazer pagamentos dentro da rede social de forma simples e rápida. Todos os extratos dos pagamentos vão estar presente nessa mesma área e assim podem ser controlados facilmente.