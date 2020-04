Mesmo sendo um sistema aberto, o Android tem alguns elementos exclusivos no smartphones Pixel. Estas são regras da Google para os seus smartphones que são a montra do que melhor existe para este sistema operativo.

Esta diferença vê-se em algumas apps, criadas em exclusivo para estes smartphones, que os tornam distintos. Claro que a Google abre muitas vezes este leque e dá assim novidades boas ao Android. Desta vez foi a sua app Telefone, que agora está disponível para muitos mais smartphones.

Apps dos Pixel da Google são desejadas nos smartphones

Mesmo com todos os fabricantes a colocar no Android as suas apps e os seus serviços, a Google tem sempre algo a oferecer. Se a maioria está de base no Android, há pequenas diferenças que fazem dos Pixel um ponto de referência.

É nestes que a Google tem extras nas suas apps base ou que tem mesmo apps completamente distintas e que muitos querem nos seus smartphones. Claro que procuram sempre contornar as limitações impostas, mas esperam sempre que a Google dê o passo certo.

App Telefone é para (quase) todos

A mais recente oferta traz a app Telefone da Google para a generalidade dos smartphones com Android. Esta poderá substituir de forma perfeita qualquer proposta de qualquer fabricante ou outra que tenha sido instalada.

Infelizmente, esta não é uma disponibilização generalizada e há apenas alguns equipamentos que a podem usar. A lista é ainda restrita, mas espera-se que em breve possa ser ainda mais alargada. Tudo depende da Google e da sua vontade.

Uma grande novidade para o Android

Quem quiser instalar e usar esta nova proposta da Google, poderá encontrar na Play Store a app Telefone. Caso possa ser instalada, esta estará livre pronta a seguir. Caso não esteja, e pretendam testar, podem sempre testar uma versão disponível na Internet.

Para além da versão que é a mais usada, a Google libertou também para os smartphones Android a sua versão Go. Esta deve ser usada em dispositivos com menos recursos ou onde tenham existido erros. Esta versão está também disponível na Internet.