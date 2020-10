A Play Store é o centro do Android no que toca às apps, aos jogos e aos serviços que podemos usar. É aqui que encontramos as propostas que queremos usar no dia a dia, com indicações da própria Google sobre as que estão a ser mais descarregadas.

Estas podem conter várias formas de rentabilização, seja por publicidade ou por compras. Para eliminar esta componente, e dar igualmente acesso total ao que é oferecido, surgiu o Google Play Pass. Esta proposta chegou finalmente ao nosso país e pode ser usado já por todos.

Google Play Pass chegou a Portugal

O Google Play Pass veio trazer para os utilizadores do Android uma funcionalidade certamente há muito pedida. É a forma direta de poderem ter acesso a um conjunto alargado de apps e jogos sem ter de pagar por cada uma que queira usar. Esta é uma lista atualizada mensalmente, com novos títulos.

Apresentada em 2019 no EUA, o Google Play Pass tem crescido e sido alargado a outros países, onde tem tido muito sucesso. Agora, e de forma imediata, esta proposta está disponível em Portugal, com todos os títulos que podem ser encontrados já noutros países.

Apps e jogos sem publicidade ou compras

Esta novidade vai estar disponível diretamente na Play Store, onde o utilizador poderá aceder aos títulos presentes, sem ter de pagar mais por isso. Tudo faz parte da subscrição, não havendo anúncios ou compras dentro.

Claro que o Google Play Pass tem de ser subscrito, com um preço muito atrativo. Os valores cobrados são de apenas 4,99 euros por mês ou 29,99 euros por ano, sendo oferecido aos utilizadores o primeiro mês do serviço para avaliação do mesmo.

Oferta excelente para o Android

Outra igualmente excelente funcionalidade do Google Play Pass é que pode ser partilhado pelos restantes elementos da família. Será possível adicionar até 5 contas Google para que possam ter acesso a todas as apps presentes. Assim, todos podem explorar de forma independente as ofertas.

Segundo a Google, esta novidade será distribuída esta semana. Bastará abrir a aplicação Play Store no seu smartphone Android, tocar no menu no canto superior esquerdo e procurar por “Play Pass”.