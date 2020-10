Apesar de parecer ser um problema resolvido, a verdade é que a questão do TikTok nos EUA continua longe de estar terminada. Este cenário não garante a permanência desta app no mercado americano e isso continua a preocupar os utilizadores.

O reflexo desta situação continua a ser visto nas taxas de instalação desta app, que decerto tem dominado de forma total nas várias lojas. Os dados do mês de agosto surgiram agora e revelam que o TikTok voltou a dominar as lojas de apps durante esse mês de 2020.

Uma situação longe de estar resolvida

A ameaça foi feita cedo pela administração Trump. Ou o TikTok passava para as mãos dos EUA ou seria banido do seu território. Os argumentos sobre a segurança e a privacidade dos dados foram novamente usados e nem mesmo com o negócio com a Oracle este cenário mudou.

Esta situação curiosamente levou a que os utilizadores de muitos países corressem a instalar a app e eventualmente a testar este serviço. Os números de agosto reforçam este cenário e mostram que o TikTok continuou a dominar as lojas de apps, no segmento das redes sociais.

Loja de apps dominada pelo TikTok

Os números apresentados pela SensorTowser revelam que durante este mês de 2020 esta app foi instalada 63,4 milhões de vezes, o que representa um crescimento de 1,7% face ao mesmo período de 2019. Já no mês passado este cenário tinha sido apresentado.

Em termos concretos, existem 2 países onde o TikTok foi mais descarregado. Temos a Indonésia que contabilizou 11% destas instalações e o Brasil onde as instalações contabilizaram 9% do valor total. Estes dados contemplam os valores da Play Store e da App Store.

Compra pela Oracle ainda não está fechada

O Facebook foi a segunda app mais instalada nesta categoria, com mais de 51,6 milhões de novas descargas. Os países onde mais sucesso teve foi a Índia com 25% e a Indonésia com 9%. O Instagram, Snapchat e o Pinterest fecham o top 5 nesta categoria para o mês de agosto.

Resta saber como se resolverá a situação do TikTok e como irá a Oracle lidar com eventuais pressões. O próprio governo chinês já alertou que está a avaliar a situação e que dificilmente irá aceitar esta venda.