A ideia de ganhar espaço de armazenamento no Android não é nova para a Google. É um problema recorrente para os utilizadores, que não querem abdicar do que têm no smartphone. Agora, e de uma forma eficiente, este poderá ser um problema do passado.

Com o controlo que tem das apps que são instaladas no Android, a Google pode criar cenários em que gere o que estas fazem. É precisamente aqui que vai conseguir gerir o espaço ocupado por estas, garantindo assim um pouco mais espaço de armazenamento.

A novidade foi agora apresentada pela gigante das pesquisas e dá aos programadores e aos utilizadores a possibilidade de controlarem este campo. As apps criadas com o formato App Bundle vão permitir poupar até 60% do espaço que estas ocupam.

Por agora, e para facilitar a utilização do Android, as que forem menos usadas, vão ser arquivadas de forma automática. Para mostrar isso aos utilizadores, o próprio ícone da app é mantido, mas passa a ter uma indicação visual de que estão na Cloud.

Para além de obrigarem ao formato App Bundle, o arquivo automático das apps passa também pelos próprios utilizadores. No momento da instalação, e num smartphone com o espaço perto de estar ocupado, estes vão ser questionados sobre o que querem fazer no futuro, autorizando ou não este processo.

Caso concordem, as restantes apps vão ser avaliadas e caso possam, vão ser arquivadas de forma automática. Assim, e de forma transparente, os utilizadores conseguem ganhar espaço para as suas novas apps, num cenário em que o espaço está a ser cada vez mais reduzido.

Este é um novo cenário que os utilizadores do Android vão certamente usar no futuro. É a forma de conseguirem ganhar espaço de armazenamento, sem terem de fazer uma gestão ativa. O sistema da Google irá tratar do processo de forma automática e muito eficiente.