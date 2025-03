Google adia chegada do Pixel 9a por “problema de qualidade dos componentes”

A Google atrasou o lançamento do Pixel 9a, numa decisão aparentemente tomada à última hora. O concorrente direto do iPhone 16e terá um “problema de qualidade dos componentes” e que a marca vai investigar, para resolver muito em breve.

Google adiou a chegada do Pixel 9a

O Pixel 9a foi anunciado oficialmente ontem e mostrou ser uma opção muito interessante dentro da linha de smartphones da Google. Este equipamento destaca-se visualmente do resto da série Pixel 9, por ter a remoção da barra da câmara. Há ainda que contar com conjunto próprio de vantagens, incluindo a maior bateria alguma vez instalada num telefone Pixel.

Este equipamento promete muito e isso criou muita expetativa junto dos potenciais clientes. Ainda assim, a notícia menos boa é que os utilizadores ainda não podem comparar ou encomendar um destes novos modelos da Google. A marca acabou por retirar este equipamento da sua oferta.

A Google estava originalmente programada para lançar o Pixel 9a na próxima semana, no dia 26 de Março, segundo informações avançadas. Ainda assim, a marca acabou por recuar, e mesmo com o seu lançamento oficial, este está em pausa. As pré-encomendas também foram canceladas por enquanto na Google Store e em outras lojas onde iria estar disponível.

"problema de qualidade dos componentes"

O motivo do atraso, segundo avança a Google, deve-se a um “problema de qualidade dos componentes” que afeta alguns dispositivos. A causa exata do problema não foi divulgada, mas im porta-voz da Google diz avançou com uma declaração: "Estamos a verificar um problema de qualidade de componentes que está a afetar um pequeno número de dispositivos Pixel 9a".

É invulgar que a Google não ofereça pré-encomendas de um novo dispositivo após o seu anúncio. Ainda mais estranho que não exista uma data de lançamento oficial. Isto sugere que esta decisão foi tomada muito perto do lançamento de hoje. Além disso, parece existir uma incerteza sobre o impacto da causa do problema.

Ainda assim, a Google permite aos visitantes da sua loja online a possibilidade de receberem notificações por e-mail quando o Pixel 9a estiver à venda. Aquele que parece ser o concorrente direto do iPhone 16e em breve estará disponível e pronto a ser comparado Qualquer problema que esteja a afetar estes dispositivos será resolvido rapidamente e não voltará a ser o centro das atenções no futuro.

