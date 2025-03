O seu PC está lento? Em breve o Windows 11 vai saber explicar porquê

O Windows 11 pode ser uma fonte de informação útil para os utilizadores. Conhece o hardware presente em qualquer dispositivo e pode ser aproveitado para assim detetar problemas ou situações menos normais. Isso será visto em breve, com o Windows 11 a saber responder porque o PC está lentou ou tem problemas.

Para a maioria dos utilizadores, o PC é uma máquina complexa e cuja operação é incompreensível. Mesmo os que tratam do seu hardware podem não ter ideia do motivo pelo qual o Windows 11 falha ou porque não corre tão rapidamente como esperavam e desejavam.

A mais recente atualização do Windows 11 pretende ajudar neste campo. Terá uma secção de Perguntas Frequentes (FAQ) nas definições do sistema que analisará o hardware e indicará situações ou conflitos que estejam a causar problemas de desempenho. Esta pode ser uma das maiores ajudas que a Microsoft criou para utilizadores novatos ou para aqueles com poucos conhecimentos de informática.

A nova secção poderá ser encontrada nas Definições do Windows, em Sistema, clicando em "Acerca de". Por enquanto, apenas está disponível nas versões 26120.3576 e 22635.5090 que os Windows Insiders já receberam. Espera-se que chegue a todos os utilizadores numa futura atualização do Windows 11 nos próximos meses, como é habitual neste tipo de situações.

New Frequently Asked Questions list in Settings > System > About hidden in builds 26120.3576 and 22635.5090. Has some questions related to the Windows version and device specs. (vivetool /enable /id:55305888) [image or embed] — phantomofearth ⛄ (@phantomofearth.bsky.social) March 17, 2025 at 11:52 PM

Por exemplo, quando questionado "O meu GPU é suficientemente bom para jogos de última geração? Devo comprar uma placa gráfica dedicada? ", o sistema responde que um GPU com menos de 4 GB de memória de vídeo pode ter dificuldades com jogos e tarefas relacionadas com vídeo. Afirma que uma placa dedicada de última geração pode proporcionar uma melhor experiência com gráficos melhorados, ao mesmo tempo que liberta o nosso CPU para outras tarefas.

Outras questões a que o sistema pode responder estão relacionadas com a quantidade de RAM que o seu computador tem. Indicará que, embora 4 a 8 GB de RAM sejam suficientes para tarefas básicas como a navegação na Web, executar aplicações exigentes como editores de fotografia e vídeo pode ser um desafio. O sistema não responde apenas a questões relacionadas com o hardware, podendo também nos pode dizer se é usada a versão mais recente do Windows 11.

Esta não é a primeira vez que a Microsoft cria uma ferramenta que analisa o desempenho do PC. Com o lançamento do Windows Vista e os seus elevados requisitos para a época, a Microsoft lançou o Índice de Experiência do Windows, que dava uma pontuação a cada componente. Embora tenha sido útil durante a migração do Windows XP, deixou de ser útil, uma vez que deixou de ser atualizado para novos processadores e placas gráficas. Esperamos que a Microsoft não repita o mesmo erro desta vez.