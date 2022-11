Sendo uma app e um serviço que permite comunicações, o WhatsApp tem a necessidade de se adaptar a que o Android e o iOS oferecem. Neste contexto, terá de respeitar o que os utilizadores definem como o seu período de descanso e o modo "não incomodar".

Os primeiros passos neste sentido estão agora a ser dados, com mais uma novidade a ser testada. É exclusiva do Android, mas vai conseguir finalmente colocar um fim nas chamadas fora de horas no WhatsApp.

O fim das chamadas fora de horas no WhatsApp

Tal como as normais chamadas de voz dentro do sistema da Google, o WhatsApp também permite aos seus utilizadores comunicarem de forma verbal. Estas são em tudo similares, mas com a diferença de serem realizadas dentro da sua rede privada e estarem sempre associadas a este serviço.

Sendo muito usadas pelos utilizadores, estas chamadas podem chegar a qualquer hora e sem qualquer controlo. Se o Android tem já os mecanismos para controlar este fluxo, o mesmo aparentemente não acontece nestes serviços. O WhatsApp começou a tratar deste ponto e tem agora a primeira abordagem que pode ser testada.

Do que foi revelado, a última versão de testes da versão Android traz uma novidade que passará despercebida à maioria dos utilizadores. Falamos do respeitar do modo "Não incomodar" do sistema da Google, o que levará a que as chamadas recebidas não sejam apresentadas no WhatsApp.

No modo Não incomodar ativo do sistema da Google

Ao ser ativado este modo, todas as chamadas que forem recebidas, sejam de voz ou de vídeo, vão passar a ser filtradas e apresentadas como não tendo sido atendidas, quer nas conversas, quer na lista de chamadas. Estas vão ter uma nota que indica ao utilizador que foram recebidas durante o período "Não incomodar".

Do lado de quem fizer as chamadas, nada de diferente será apresentado. Estas vão continuar a tocar, tal como acontece nos períodos normais de utilização, com a diferença de não serem atendidas pelos utilizadores porque não tocam nos WhatsApp dos smartphones de destino.

Os testes vão agora decorrer nesta versão dedicada ao Android e possivelmente nas próximas versões. Não se sabe se e quando chegará ao iOS, mas certamente que o trabalho neste sentido estará a ser realizado.