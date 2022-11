A compra do Twitter por Elon Musk parecia ser um processo simples e que não traria confusão para esta rede social. A verdade não podia estar mais longe deste cenário e parece agravar-se a cada dia que passa.

As novidades chegam e não parece terem qualquer impacto, agravando até a situação. Se o cenário dos utilizadores é cada vez pior, há uma novidade. O Twitter pode estar em risco de falência, segundo o que Elon Musk revelou.

Elon Musk revelou o cenário

Foi no dia de ontem que Elon Musk reuniu com os funcionários do Twitter pela primeira vez. Este era um momento complicado, ainda mais depois de toda a confusão que existiu com os despedimentos em massa e com a confusão de alguns terem de regressar.

Essa reunião aconteceu e nela foi mostrado aos funcionários parte dos planos da empresa e também a sua situação. Em especial a financeira estava a deixar mitos assustados, não tendo ficado com uma ideia melhor, face ao que foi apresentado por Elon Musk.

Wow. Elon Musk just told Twitter employees he’s not sure how much run rate the company has and “bankruptcy isn’t out of the question.” — Zoë Schiffer (@ZoeSchiffer) November 10, 2022

Twitter estará à beira da falência

O novo CEO do Twitter revelou que a rede social não está num momento positivo e que não sabe que verba existe para pagamentos. Reforçou que esta situação é de tal forma preocupante que não deve ser colocado de lado o risco de falência, visto ser uma possibilidade real.

Este será um cenário que poderá agravar-se de forma grave no futuro, face a 2 fatores. O primeiro é mesmo a fuga de anunciantes, que se acumula todos os dias. Já no segundo está a questão dos quadros de topo do Twitter que estão a sair. Este número elevou-se bastante nas últimas horas.

Elon Musk just told Twitter staff: “If you can physically make it to an office and you don’t show up, resignation accepted." — Zoë Schiffer (@ZoeSchiffer) November 10, 2022

Rede social tem mais novidades

Para além deste cenário financeiro complicado, os funcionários do Twitter tiveram outra surpresa negativa nesta reunião. Elon Musk anunciou o regresso ao trabalho nos escritórios da empresa e o fim do teletrabalho. Esta é uma decisão imediata e que não é negociável pelas partes.

Os próximos dias e as próximas semanas vão ser decisivos para esta rede social. Do que pode ser visto, a compra por Elon Musk e as mudanças que trouxe ao Twitter estão longe de terem o impacto positivo que se esperavam.