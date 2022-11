A segurança do Android muitas vezes está associada a problemas nos smartphones, onde a Google e os Pixel se enquadram. Esta é uma questão importante e que está constantemente a ser avaliada para se descobrirem problemas.

Uma dessas situações foi agora relatada e foca-se nos smartphones da Google. Os Pixel têm um problema de segurança que permite que sejam desbloqueados de forma simples. A Google, entretanto, já resolveu este problema no Android.

Os Pixel são os smartphones da Google querem mostrar ao mercado o que deverá ser uma proposta baseada no Android. Estes têm muitas caraterísticas únicas e que a gigante das pesquisas reserva para os seus equipamentos.

Uma novidade, nada positiva, veio mostrar que os Pixel têm uma lacuna de segurança. Este é um problema que leva a que seja simples e rápido desbloquear um destes smartphones, bastando ter acesso físico ao equipamento para explorar esta falha.

O especialista de segurança que detetou o problema registou o processo em vídeo, apresentado acima, e mostrou como é simples de realizar. Necessita apenas de um novo cartão SIM e de acesso ao smartphone. Dai em diante, tudo é muito simples.

Do que é visto, basta trocar o cartão SIM e depois falhar o PIN nas 3 vezes disponíveis. Ao ser pedido o PUK, o utilizador deve colocar o código correto e o problema manifesta-se. Isto significa que o ecrã é desbloqueado e o acesso ao Android garantido.

A Google, entretanto, já corrigiu este problema nos Pixel e a situação está ultrapassada. No entanto, e como revela o especialista que detetou o problema, a falha está no código base do AOSP, podendo estar presente noutras ROMs e em outros smartphones.

Esta é uma situação que deverá ser também corrigida por outros fabricantes em breve, eliminando o problema revelado. As atualizações mensais de segurança servem para trazer estas correções aos smartphones Android, tal como a Google faz nos seus Pixel.