Youtuber coloca o hardware de um Mac Mini dentro de uma Nintendo Wii

Volta e meia juntamos às notícias diárias sobre tecnologia, alguns assuntos e curiosidades fora do comum que também acontecem neste setor. Já aqui partilhámos histórias estranhas e caricadas e algumas delas até bastante insólitas.

A situação de que falamos hoje foi a recente experiência de um youtuber que decidiu colocar o hardware de um Mac Mini da Apple dentro de uma consola Nintendo Wii. Será que deu certo? Vamos saber a resposta.

Hardware de um Mac Mini dentro de uma Nintendo Wii

O youtuber Luke Miani utiliza o seu canal para a partilha de conteúdos relacionados com o mundo tecnológico. Recentemente, Miani decidiu mostrar a sua última experiência que se resume a colocar o hardware de um Mac Mini da Apple dentro de uma consola Nintendo Wii, que foi lançada em 2012.

Através de um extensivo vídeo com mais de 18 minutos, o youtuber demonstrou então no seu canal todo o processo, passo-a-passo, da personalização e integração da configuração do equipamento da Apple na consola de jogos japonesa.

Segundo Miani, o seu objetivo com este projeto era fazer com que o Mac Mini conseguisse um design retro, como tal optou por desenvolver a experiência numa consola antiga que tinha e que já não era usada. Para que o processo decorresse dentro do planeado, a estrutura da Nintendo Wii teve que ser adaptada e ajustada como forma de serem integrados os componentes necessários.

Veja o vídeo:

Para esses mesmos ajustes, o youtuber criou algumas peças através de uma impressora 3D e ainda fez modificações na estrutura, como a integração de uma pequena ventoinha de 12V para ajudar no arrefecimento do equipamento dada a falta de espaço para o efeito. Esta alteração foi importante no sentido em que o sobreaquecimento poderia danificar o processador da máquina.

E depois de várias horas dedicadas a este projeto, finalmente Miani conseguiu concretizar os seus planos e, como tal, pôde ter o seu Mac Mini a executar jogos recentes através da Nintendo Wii. Na parte final do vídeo, o youtuber mostra alguns exemplos desses jogos a funcionarem nesta estrutura.