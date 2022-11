A App Store é o centro da Apple para as apps dedicadas aos seus dispositivos móveis. com milhares de ofertas, esta loja está constantemente a receber novidades, algumas mais interessantes que outras, mas sempre a melhorar.

Mesmo com estas novidades a chegarem, há uma novidade que poderá espantar muitos utilizadores deste ecossistema. O número de app da App Store baixou nos últimos 3 meses, tendo perdido mais 500 mil apps.

A App Store perdeu muitas apps

Sendo o único ponto para instalar apps no iPhone e no iPad, a App Store é um local que a Apple tenta manter limpo e apenas com apps interessantes para os utilizadores. Isso parece estar agora a ganhar força novamente, segundo informações partilhadas.

Os números são da Finbold e revelam que nos últimos 3 meses, a App Store viu o seu número de apps decrescer mais de meio milhão. Do que foi mostrado, este número situou-se nas 541.697 apps, tendo baixado das 2.184.456. O número total está agora nas 1.642.759 apps, uma queda de 24,79%.

Do que é também avançado neste mesmo estudo apresentado, este número é significativo por uma razão adicional. O valor de apps na App Store agora atingido durante o terceiro trimestre de 2022 é o mais baixo dos últimos 7 anos.

Apple começou a limpeza da sua loja

Esta redução de apps na App Store parece ser causada pela própria Apple, fruto das regras que está a impor nesta sua loja. A empresa tinha revelado que as apps que não fossem atualizadas pelos programadores acabariam por ser removidas.

Naturalmente que este é um processo natural na loja de apps da Apple e que vai decorrer ao longo do tempo. No entanto, este valor agora atingido neste trimestre é muito mais elevado do que é normal ou sequer esperado.

Este é um processo a que nos habituámos a ver também na Play Store, com a Google a tomar cada vez mais atenção às apps ali presente. Certamente que a Apple vai agora abrandar no ritmo a que remove apps da sua App Store, até porque o número maior de remoções programadas deve ter sido atingido.