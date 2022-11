Espanha: Rede de cinemas Cinesa aluga as salas para jogar na sua consola por 250€

Se recuarmos até ao início do ano de 2021, recordamos uma fase em que a pandemia da COVID-19 controlava praticamente a totalidade das nossas rotinas diárias. Nessa altura, assistimos a algumas mudanças e uma delas foi o aluguer de algumas salas de cinema aos gamers, como forma de as empresas recuperarem algum dinheiro uma vez que esta era uma atividade que teve que encerrar portas.

Quase dois anos depois, algumas medidas foram descartadas, mas outras foram adaptadas à situação atual. Como tal, a popular rede de cinema espanhol Cinesa vai começar a alugar as salas onde os filmes são transmitidos para que os jogadores possam ligar as suas consolas aos enormes ecrãs e usufruirem de uma experiência de jogo sem igual. O preço deste aluguer começa nos 250 euros.

Cinesa aluga salas de cinema aos gamers por 250 euros

Segundo as mais recentes informações vindas do nosso país vizinho, a rede de cinemas Cinesa, líder na Espanha, anunciou agora que os interessados podem alugar uma sala de cinema inteira para ligarem as suas consolas e usufruírem de uma experiência de jogo como nunca. Em suma, podem ser alugadas grandes salas com ecrãs XXL e áudio surround, para as quais pode levar a consola ou computador portátil e assim ter o seu jogo preferido a decorrer em ecrãs de enormes dimensões.

Esta ideia teve início durante a pandemia, tal como outras empresas do ramo fizerem, mas a rede de cinemas espanhola optou por manter este serviço. Num comunicado enviado à imprensa, a Cinesa dia que:

Aproveitar as boas vibrações e a diversão geradas ao enfrentar os seus rivais no FIFA ou no Super Smash Bros Ultimate num grande ecrã de um cinema agora é possível. A Cinesa oferece um serviço de reserva de salas para eventos de jogos privados. Pode alugar uma sala e competir rodeado de boas companhias. Com essa experiência, garante a melhor qualidade graças aos ecrãs XXL, nitidez na imagem e som surround. O objetivo desta iniciativa é posicionar as salas de cinema como um espaço onde pode desfrutar de uma experiência diferente. Desfrutar de videojogos em casa, com o computador ou smartphone é bom, mas imagine como seria poder fazê-lo num gramde ecrã, numa sala de cinema reservada exclusivamente para si e para os seus amigos.

Preços do aluguer das salas de cinema para gaming

A Cinesa definiu um serviço Pack Gaming por 250 euros onde o utilizador tem acesso a uma sala de cinema e ligação da consola/portátil ao ecrã onde pode jogar durante 2h30 e ter a companhia de 19 pessoas. Este pack inclui 20 menus que podem escolher, do qual fazem parte as pipocas médias e bebida (água ou coca-cola) de meio litro, assim como menu infantil com pipocas pequenas, água ou outros snacks. O serviço pode apenas ser reservado entre os dias de segunda-feira até quinta-feira que não sejam ferido.

A empresa tem ainda o serviço Pack Gaming Deluxe por 275 euros, mas não foi especificado o que inclui, apenas se sabe que este está disponível apenas em dois cinemas de Madrid (Equinoccio e La Moraleja) e um em Valência (Bonaire).

Pode saber mais sobre este serviço da Cinesa aqui.