A falta de espaço de armazenamento num smartphone Android é uma das queixas mais recorrentes. Os utilizadores ocupam o espaço com toda a espécie de ficheiros, sempre por vezes difícil de gerir o que é e como é guardado.

Para ajudar os utilizadores do Android, a Google tem uma novidade a ser preparada. É uma ajuda essencial e vai arquivar as apps e os seus dados para ganhar espaço. Tudo acontecerá na Play Store sob o controlo dos utilizadores.

Há uma novidade importante para o Android

A novidade que chega já tinha sido vista há algum tempo numa das versões de testes da Play Store. É a forma que a Google encontrou para dar aos seus utilizadores a possibilidade de ganharem algum espaço de armazenamento no Android.

Em vez de levar os utilizadores a removerem as apps que ocupam mais espaço, passa a ser possível arquivar estas propostas. Isso vai levar a que os ficheiros das apps sejam removidos, mas os dados do utilizador são mantidos no seu smartphone.

Arquivar apps para ganhar espaço no smartphone

Será uma opção que chega com a próxima atualização da Play Store e que tornará a nova opção acessível a todos. Será apresentada aos utilizadores como uma alternativa à remoção das apps do smartphone, mostrando de imediato o espaço que será recuperado no Android.

As apps colocadas neste estado vão permanecer com os seus ícones no sistema da Google. Será diferente e mostrará aos utilizadores que podem ser novamente descarregadas, mantendo os dados acessíveis de imediato.

Google está a trazer a novidade para a Play Store

A novidade da Google faz já parte da lista de mudanças da Play Store para a versão que estará já a ser disponibilizada. Assim, a capacidade de arquivar deverá chegar dentro de dias de forma mais alargada aos utilizadores para poderem explorar a nova capacidade.

Com a nova forma de gerir as apps no Android, a Google prevê que se possa reduzir em 60% o espaço que qualquer app possa ocupar. É uma medida importante e que a maioria dos utilizadores esperava para conquistar espaço importante em qualquer smartphone.