Quando apresentou o novo Note 20 a Samsung revelou uma novidade que agradou aos seus clientes e a todos os que têm smartphones desta marca. De forma muito discreta, a marca revelou que dai em diante estavam garantidos 3 anos de atualizações.

Se a informação mostrou claramente que os novos flagships estavam abrangidos por esta medida, ficaram no ar algumas dúvidas. A maior destas foi mesmo que equipamentos receberiam esta novidade. Esta lista foi agora revelada e certamente deixará muitos clientes satisfeitos.

Com o fantasma do fim das atualizações sempre presente, os utilizadores do Android estão sempre receosos que os seus smartphones acabem abandonados pelas marcas. Isto representa claramente o fim das correções e da chegada de melhorias.

Foi assim, e com uma surpresa grande, que a Samsung revelou que de agora em diante os seus smartphones vão ter acesso a 3 anos de atualizações, aumentando assim a sua vida útil e a própria usabilidade. A lista definitiva surgiu agora e mostra que afinal são muitos os que vão certamente receber esta novidade.

Se no caso dos flagships as certezas eram grandes e tinham já delineado os modelos abrangidos, o mesmo não acontecia nas restantes gamas. Depois de muita especulação, a Samsung acabou por revelar a lista completa.

Toggle Title Série Galaxy S S20 Ultra 5G

S20 Ultra

S20+ (Plus) 5G

S20+ (Plus)

S20 5G

S20

S10 5G

S10+ (Plus)

S10

S10e

S10 Lite E os próximos smartphones da Série Galaxy S que venham posteriormente a surgir Série Galaxy Note Note20 Ultra 5G

Note20 Ultra

Note20 5G

Note20

Note10+ (Plus) 5G

Note10+ (Plus)

Note10 5G

Note10

Note10 Lite E os próximos smartphones da Série Galaxy Note que venham posteriormente a surgir Série Galaxy Z (Foldables) Z Fold2 5G

Z Fold2

Z Flip 5G

Z Flip

Fold 5G

Fold E os próximos smartphones da Série Galaxy Z que venham posteriormente a surgir. Série Galaxy A A71 5G

A71

A51 5G

A51

A90 5G E os smartphones da Série Galaxy A que venham posteriormente a surgir Série Galaxy Tab S Tab S7+ (Plus) 5G

Tab S7+ (Plus)

Tab S7 5G

Tab S7

Tab S6 5G

Tab S6

Tab S6 Lite E os próximos tablets da Série Galaxy Tab S que venham a surgir

Assim, e como podem ver na lista acima, esta novidade abrange não apenas as gamas S e Note e vai mais longe, à série A e até aos tablets. Como não podia deixar de acontecer, incluídos estão também os foldables.

É certamente curiosa e muito salutar esta mudança de atitude da Samsung. Ao garantir 3 anos de atualizações dos seus smartphones, a marca consegue bater a própria Google, que se limita a 2 anos de atualizações.

Assim, e do que é revelado, é certamente esperado que smartphones como o Note 20 recebam a versão 13 do Android. São 3 anos de atualizações que vão trazer muitas novidades importantes e que vão permitir acima de tudo aos utilizadores tirarem ainda mais dos seus equipamentos.