Apesar de não ser visível, a oferta de teclados no Android é grande e esta concorrência gera desenvolvimentos interessantes e importantes. Os grandes players são a Google e agora a Microsoft como o seu Switft Key, apesar de muitos outros serem interessantes.

A proposta da Microsoft foi agora renovada e tem entretanto uma novidade a chegar muito em breve. Este teclado vai finalmente dar ao utilizador a possibilidade de navegar no texto diretamente e certamente de forma muito simples.

Era esta a novidade que esperava do SwiftKey?

Quando comprou há alguns anos o SwiftKey, a Microsoft tinha planos bem detalhados para a sua utilização. Para além de dar continuidade a todos os desenvolvimentos para o Android e para o iOS, iria também usá-lo no Windows 10.

Estas ideias têm seguido o seu rumo e agora uma novidade foi apresentada na versão Android do SwiftKey. Este teclado da Microsoft dá finalmente a possibilidade de navegar no texto sem sair da zona dedicada a todas as teclas.

Mais simples navegar no texto deste teclado

Bastará ao utilizador fazer um movimento simples para que tenha acesso a este joystick. Ao carregar continuamente na barra de espaço vai ter uma área para navegar no texto, movendo para qualquer uma das 4 direções o cursor.

Esta novidade está por agora ainda só na versão beta do Microsoft SwiftKey, mas pode ser testada por todos os utilizadores do Android. Basta instalar esta versão já disponível na Play Store e depois trocar para este novo teclado.

Em testes ainda na versão beta do Android

Na verdade, esta funcionalidade que agora está em testes no Android está já disponível há 5 anos no iOS. Desde que a Apple abriu o seu sistema a novos teclados que o SwiftKey da Microsoft que era possível navegar no texto do utilizador.

Depois de ter comprado o SwitfKey em 2016, esperava-se certamente grandes mudanças por parte da Microsoft. A verdade é que tudo foi mantido na mesma e apenas há pouco tempo este teclado assumiu o nome da empresa que agora o detém.