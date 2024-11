Esta app da Google permitirá sentir a previsão do tempo com vibrações e sons

A Google tem dado às suas apps alguns pormenores únicos e que as distingue de toda a concorrência. Isso pode ser visto novamente na app Pixel Weather, que recebeu novidades e passará a permitir sentir a previsão do tempo com vibrações e sons. Tudo será diferente desse momento em diante.

No início deste ano, a Google lançou uma aplicação Pixel Weather redesenhada com a série Pixel 9, oferecendo um novo visual elegante, inúmeras opções de personalização, previsões baseadas em IA, um mapa meteorológico interativo e novos widgets.

Recentemente, os dispositivos Pixel mais antigos também entraram em ação e agora a Google está a adicionar ainda mais características interessantes para tornar a experiência ainda melhor.

Uma recente avaliação da aplicação Pixel Weather apresentou uma nova funcionalidade divertida. Falamos da capacidade dos dispositivos vibrarem em sincronia com as animações meteorológicas e até reproduzirem efeitos de áudio. Um novo relato revela que esta funcionalidade de vibrações imersivas está a ser implementada para os utilizadores na versão 1.0.20240910.678970266, numa atualização do lado do servidor.

Esta funcionalidade acrescenta uma camada totalmente nova às suas atualizações meteorológicas com padrões de vibração exclusivos para diferentes condições. Até reproduz um som com as vibrações, fazendo com que pareça que o tempo chega diretamente para o utilizador.

Agora, embora esta funcionalidade adicione definitivamente diversão à aplicação Weather para utilizadores comuns, pode ser uma melhoria para pessoas com deficiência visual. É provável que a Google os tenha em mente ao desenvolver isto, tornando mais acessível o experimentar de atualizações meteorológicas.

O mapa meteorológico, alimentado pela previsão da Google, fornece uma previsão de precipitação para 6 horas. Podem ajustar facilmente as unidades climáticas, os temas e as definições tocando no avatar no canto superior direito. Além disso, é possível obter a previsão meteorológica de amanhã para a localização todas as noites e configurar alertas de precipitação para cidades específicas.