Tesla tem oferta para quem comprar o Model Y! Um ano de carregamento nos Superchargers

Para garantir novos recordes de vendas e recuperar parte da sua posição no marcado, a Tesla tem tido políticas mais agressivas de vendas. Se o mais normal é mesmo a redução de preço, a marca de Elon Musk tem agora um novo argumento, pelo menos para o Model Y. Estará a oferecer um ano de carregamentos nos Superchargers.

A Tesla está a trabalhar num nova versão do seu Model Y, o Juniper e as expectativas para este modelo ainda estão um pouco difusas. Entretanto, a marca anunciou que com a sua nova decisão, os clientes que comprarem o Model Y até ao final do ano poderão beneficiar de carregamento gratuito durante 1 ano.

A Tesla, um dos gigantes dos carros elétricos, oferecerá o SuperCharging gratuito durante 1 ano aos clientes que receberem o Model Y até ao final do ano. Esta é uma nova campanha anunciada na Europa.

Alega-se que a razão pela qual a Tesla, liderada por Elon Musk, faz esta campanha é para escoar os stocks antes do novo Model Y Juniper. Alguns utilizadores sugeriram mesmo que seria mais fácil para a Tesla interromper toda a produção e mudar para o novo veículo após terminar os stocks.

O Model Y Juniper, que está em fase de testes há vários meses deverá ser apresentado em breve. Já apareceu brevemente em imagens e num vídeo, mas sem a confirmação da marca. Do que se sabe, o Juniper poderá chegar com uma barra de luz traseira semelhante aos modelos Cybertruck e Robotaxi, isto em termos de design traseiro.

O veículo também chama a atenção pelo pormenor da câmara de estacionamento no para-choques dianteiro. Esta facilitará a utilização ao proporcionar mais visibilidade em utilização fora de estrada e urbana. O veículo, que ainda não tem informações detalhadas e oficiais sobre o mesmo, deverá vir com novas tecnologias.

Quanto à oferta, é um bom argumento de venda, ainda para mais tendo acesso a alguns carregadores exclusivos da marca. Os Superchargers são pontos de carregamento únicos e onde apenas os donos dos Tesla podem usar, apesar de haver já alguns países na Europa onde o acesso é permitido a outras marcas, cenário ainda não implementado em Portugal.